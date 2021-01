Přednostně očkovaná Cibulková: Manžel se stará o syna. Jestli pomohu v dalších dnech? Ráda, prioritou je dítě

Bratislava Bývalá slovenská tenistka Dominika Cibulková, která čelila kritice kvůli přednostnímu očkování proti covidu-19, nastoupila včera dopoledne v jedné z bratislavských nemocnic jako pomocná síla při testování lidí na koronavirus. Někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku Cibulková se před novináři opět omluvila za to, že dostala vakcínu mimo pořadí, a zdůraznila význam očkování v boji proti pandemii.

„Má úloha bude administrativní. Když se udělá chyba, tak je třeba se jí postavit čelem. Přijala jsem výzvu ministerstva zdravotnictví, abych alespoň takovýmto způsobem podpořila zdravotníky,“ uvedla Cibulková, která měla na sobě ochranný oděv, na tváři roušku a také plastový štít.



Bývalá tenistka a matka sedmiměsíčního syna tvrdila, že je připravena pomoci zdravotníkům i v dalších dnech, zmínila rovněž potřebu péče o svého potomka. „Ráda bych podala pomocnou ruku, ale jak jsem řekla. Prirotia číslo jedna je syn, kterého stále kojím a musím mu být k dispozici. Když to půjde, ráda poskytnu svoje služby. Jsem tady,“ řekla slovenským novinářům.

O dítě mezitím pečuje její manžel, který byl rovněž přednostně očkován. Podle Cibulkové je on sám rovněž připraven pomoci zdravotníkům. „Můj manžel vždy rád pomůže, ale zůstal doma s naším sedmi měsíčním synem, o kterého se stará,“ ujasnila tenistka situaci ohledně jejího partnera.

Cibulková podpořila očkování proti covidu-19, kterému je na Slovensku podle některých dřívějších průzkumů nakloněna jen zhruba třetina populace. „Je to velmi důležité, je to jediná šance návratu do našeho života,“ řekla bývalá tenistka o očkování.



Zapojení Cibulkové do práce jednoho z testovacích týmů ocenilo ministerstvo zdravotnictví. Jeho mluvčí Zuzana Eliášová před novináři také uvítala, že bývalá tenistka bude dělat osvětu ohledně očkování proti covidu-19.

Případ přednostního očkování Cibulkové vyústil v zemi ve změnu příslušného zákona, na jehož základě bude zdravotnickým zařízením nově hrozit pokuta do 10 tisíc eur (262 tisíc korun), pokud při očkování proti covidu-19 upřednostní zájemce mimo pořadí.



Zamezit plýtvání vakcínami pro případ, že se například na určený termín nedostaví objednaný zájemce z pořadníku, by mělo zajistit vytvoření seznamu náhradníků. Do něj budou prozatím zařazeni pracovníci takzvané kritické infrastruktury, jako například policisté. Dosud země očkovala hlavně zdravotníky a v pondělí začala očkovat zaměstnance a klienty domovů pro seniory.