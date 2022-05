Marpo má své rukavice zpět: Moje malé Nagano. Dle manažera číst smlouvy neumí Novotný

Duel Vémoly s Marpem se uskutečnil v catchweight (meziváha) do 84 kg, což je oficiálně lehce nad limitem polotěžké (od 79,6 kg) a pod limitem křížové (do 90,9 kg). V obou se v profesionálním ringu používají 10oz (unce) rukavice.

Ty mají na rukou také boxeři v olympijském (amatérském) ringu, ovšem rozdíl je v rozložení vah a také v tom, že v této váze mají 12oz.

Marpo od začátku stál o to, aby se boxovalo v profesionálních rukavicích. Musel si je ale jak pro sebe, tak pro soupeře zajistit sám, což jej vyšlo na 75 tisíc korun (tři páry, jeden stál 25 tisíc). „Karlosi, já potřebuji, abys mi vrátil ještě ty tréninkové, co máš,“ houkl raper na pozápasové tiskovce na svého přemožitele, který vyhrál kontroverzním verdiktem TKO ve 4. kole.

„Kluci, já do toho ještě vstoupím. Rukavice, byť je koupí kdokoliv, tak jsou promotéra, protože je to ve smlouvě. Oni to samozřejmě nečtou, je to náš artefakt z toho zápasu. Jednu si samozřejmě může každý nechat, nebo ať si to vyřeší, jak chtějí, ale jedna od každého je naše,“ reagoval na tato slova promotér Ondřej Novotný.

O čtyři dny později je situace zase jiná. Marpo poslal redakci Lidovky.cz fotky, kde má všechny rukavice na sobě. Následně přidal snímek také na své sociální sítě vzkaz: „Vítězství alespoň takhle.“

„Mám všechny, i ty tréninkové, jsem rád, že se k tomu Karlos postavil čelem. Je to takové moje malé ‚Nagano-vítězství‘, než třeba bude odveta už dle skutečných boxerských pravidel s boxerským rozhodčím a srovnáme to tak, jak to má být,“ řekl poté pro Lidovky.cz.

Znamená to snad, že by oba bojovníci porušili zápasovou smlouvu, jak naznačoval Novotný? Dle raperova manažera Radima Tauchena nikoliv: „Jsme rádi, že je vše tak, jak má. Naši smlouvu jsme ještě nechali přečíst právníky a nic o artefaktech tam opravdu nebylo. Myslím, že by si ji měl spíše přečíst Ondra (Novotný).“

Tuto malou bitvu tak Marpo vyhrál. A dal jasně najevo, že pro něj není uzavřená ani celá válka. Ostatně menší popíchnutí směrem k jednomu z promotérů Oktagon MMA, pod jehož hlavičkou se sobotní galavečer uskutečnil, budiž důkazem.

Že by se pomalu připravovala půda pro pokračování?