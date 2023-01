Minulý týden skončila na Pokljuce šestnáctá a osmá, ve čtvrtek ve vytrvalostním závodě v Ruhpoldingu znovu uzavírala osmičku. Pravda, v předchozích sezonách by Marte Olsbuová Röiselandová, biatlonová královna her v Pekingu, nad takovými výkony neplesala. Zato nyní? Je štěstím bez sebe. „Jsem zpátky! Tak moc mi to chybělo,“ ujišťuje.