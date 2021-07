‚Máte příliš krátké a odhalující šortky.‘ Velšská paralympička řeší nečekaný problém

„Právě jsem skončila svůj závod a děkovala jsem pořadatelům za jejich pomoc a podporu, když ke mně jedna z pořadatelek přišla a řekla mi: ‚Mohu s vámi mluvit? Myslím, že to, co máte na sobě, je příliš odhalující a měla byste si koupit šortky.‘ Nevěděla jsem, co na to odpovědět, ztratila jsem řeč. První, co mě napadlo, bylo: To si snad děláte srandu?“



„Cítila jsem se naštvaná. Tohle je podle mě špatně. Pořadatelé mi nemohou říkat, co mám nebo nemám nosit,“ dodala Breenová s tím, že stejný úbor nosí už devět let a nikdy s ním neměla problém.

„Je jako spodní díl bikin s vysokým pasem,“ popsala a doplnila, že se sportovkyně chtějí při závodech cítit co nejlehčí, nechtějí zbytečnou zátěž, a chtějí se cítit hlavně pohodlně, aby se mohly soustředit na výkon.

Breenová dodala, že ji atletický svaz již oslovil a vyjádřil jí podporu, přesto plánuje podat oficiální stížnost.