Měl létat nad hvězdami, přinášet miliony. Místo toho se mladá supernova Williamson učí chodit a jíst

New York Má se stát novou ikonou americké síly, časem třeba i nejbohatším sportovcem planety. Velké miliony pobírá už teď, v devatenácti letech. Supernova jménem Zion Williamson se však ještě nerozzářila a hrozí výbuchem. Vstup nadaného mládence do NBA se odkládá, Zion nad hvězdami nelétá. Má teď jiné úkoly. Učí se řádně chodit a běhat, učí se jíst.

Podívejte se na kousky Ziona Williamsona a uznejte: je výjimečný. Stotřicetikilový gigant vítězí nad gravitací a drtí pověst i sebevědomí nejednoho výborného basketbalisty. Jenže problém - jeho videa nejsou nejčerstvější. Na aktuálních záběrech Zion sedí a občas zamává divákům.

Loni touto dobou mířil Williamson k vrcholu. Při svých smečích líbal obroučky a činovníci vysokoškolské ligy NCAA mu líbali ruce. Že až takhle vynikne nad zbytkem studenstva, to bylo velké překvapení.

Show studenta Ziona často lákala z titulních fotek, až pak se referovalo o počínání LeBrona Jamese v dresu LA Lakers, nevídaných kanonádách houstonského Jamese Hardena, mistrných koncertech v podání hráčů Golden State anebo smečařských rekordech Janise Adetokunba z Milwaukee. NBA mohla závidět a začít plánovat nástup nové superhvězdy.

Zionomika se rozjížděla a mašina chrlila dolary po stovkách. Zápasy Williamsonovy školy Duke University trhaly novodobé televizní rekordy. Cena vstupenek přímo do haly atakovala částky za lístky na Super Bowl.

Jedni výtečníci objevili díru na trhu a beztrestně si přivydělávají replikami Williamsonových středoškolských dresů. Jiní to zkusili třeba s modlitebními svíčkami se Zionovým portrétem - jedna bratru za 20 dolarů.

Kdyby Zion Williamson nebyl dobře vychovaným křesťanem, mohl by vyrukoval s parafrází Lennonovy věty o slávě, Beatles a Ježíšovi.

Nejlepší akce Ziona Williamsona v dresu Duke:



Ale pak začaly Zionovi chodit i jiné karty než trumfy. Zlomem byl zápas zápasů, ostře sledované únorové derby mezi Duke a University of North Carolina. Stačilo pár sekund, Williamson se zapřel a medvědí silou si protrhl botu značky Nike.

Amerika měla story dne. Hodnota akcií obuvnického giganta prudce padla, všeobecná obava o Williamsonovo zdraví naopak vzrostla.

Magnetická hora svalů

Zion si při smolném podklouznutí skutečně ublížil, pochroumal si koleno a ve zbytku sezony už nebyl tím zcela nespoutaným živlem - přesto nade všemi vynikal. Mrzutý moment proti North Carolině možná rozhodl o tom, že se týmovým titulem z NCAA nakonec nebude moci pyšnit a že jeho krátkou vysokoškolskou kariéru ozdobí „jen“ sestřihy skvostných akcí a kompletní sbírka trofejí pro univerzitního hráče roku.

Rozbitá bota připravila Ziona Williamsona o část zdraví:



Williamsonův magnetismus pochopitelně působit nepřestal. Ještě před vstupem mezi profesionály nasbíraly jeho účty na sociálních sítích bezmála pět milionů sledujících.

Při draftu do NBA by si jej nechal utéct pouze naprostý blázen. V New Orleans Pelicans pošetilí nejsou a ze Ziona první volbu učinili.

Z pokladu desetiletí také v Louisianě okamžitě začali těžit. Dresů a triček Pelicans s číslem 1 se v prvních dnech po draftu prodalo bezprecedentní množství. Permanentky mizely po tisících. Zionovy duely v přípravné soutěže Summer League NBA se v červencovém Las Vegas staly ústředním lákadlem.

A jeho letní výkony proti mladíkům, kteří v nejlepší lize světa sice teprve začínají, ale řada z nich si už stihla udělat solidní jméno, byly slibné.

Talentovaným střelcem Williamson není - a při svých obrovských tlapách jím možná ani nikdy být nemohl. Jeho nadlidská muskulatura mu ovšem umožňuje probít se ke koši, kdykoli si zamane. Má slušný přehled ve hře, šikovné ruce a i s „pouhými“ 198 centimetry dokáže znemožnit protivníka efektním blokem.

Nejlepší akce Ziona Williamsona z přípravy na NBA:



Dalším vrcholem basketbalového léta byl Zionův první kontrakt s výrobcem obuvi. Právě tyto sumy nejlépe ukazují hráčovu popularitu a marketingovou hodnotu.

Jak se dalo očekávat, ve Williamsonově případě to bylo velké.

Jednání s řadou zájemců se nečekaně protáhla až do druhé poloviny července, načež se Zion Williamson stal tváří Air Jordan, prémiové značky nesoucí jméno Michaela Jordana a spadající pod koncern Nike.

Williamson má jistých 75 milionů dolarů za prvních pět let kariéry. Jedná se o druhou nejvyšší sumu pro začínajícího profesionála v historii - LeBron James se v roce 2003 upsal Nike na 87 milionů dolarů, ovšem na sedm let.

Podle novináře Aarona Dodsona, který se na serveru The Undefeated na basketbalovou módu specializuje, si Williamson mohl přijít ještě na větší peníze, kdyby kývl jinde. „Ve hře byla Puma, zájem měly čínské firmy Li-Ning a ANTA,“ vyjmenovává.

Podle Nicka DePauly z ESPN, dalšího novinářského experta na basketbalové boty, přišel s nejvyšší nabídkou Li-Ning - sliboval minimálně 19 milionů dolarů za rok.

Let milionů snad může přiblížit, jakým fenoménem basketbalového byznysu se Zion Williamson už stal.



Kdo chce být miliardářem

Nu a miliony jak známo dělají miliardy. Desetimístná suma v dolarem může být Zionovým dlouhodobým cílem. Že to vyjde, na to se nezávisle na sobě shodli basketbalový analytik Fran Fraschilla z ESPN a marketingový specialista Bob Dorfman z Baker Street Advertising. Klub sportovních miliardářů přitom prozatím tvoří trio Jordan, Tiger Woods a Floyd Mayweather, blíží se k nim LeBron James.

Miliardový sen se může naplnit jen při splnění jedné zcela zásadní podmínky: že Zion Williamson zůstane zdravý. A rok 2019 v tomto směru končil s obrovitánským otazníkem. Mohou jeho svaly a vazy dlouhodobě vydržet takové zatížení?

Nejobletovanější náctiletý sportovec Ameriky přes léto hubl a začal se měnit. Jenže dalšímu zranění se stejně nevyhnul. V první polovině října, těsně před startem NBA, si poškodil meniskus a musel na operaci.

Ze šesti týdnů na marodce bylo brzy osm, pak deset... A premiéra se odkládá a odkládá. Dá se to i pochopit. Asi málokdo by se podivil, kdyby Zion vynechal celou sezonu. Precedenty už má NBA za sebou - takto se postupovalo u jiných jedniček draftu Blakea Griffina a Bena Simmonse, někdejší trojka Joel Embiid se léčila dokonce dva roky.

Pro New Orleans Pelicans je Williamson extrémně vzácný exemplář a podle toho se k němu v klubu také chovají.

„On je jedním z mála. Jeho tělo nabírá svaly a váhu rychlostí, s jakou se ještě nikdo nesetkal,“ prozradil na Ziona viceprezident neworleanského klubu David Griffin. Během podzimu se navíc přišlo na to, že Williamson je stále ve vývinu a roste. „Je mu teprve devatenáct, i doktoři se na něm učí,“ dodal Griffin.

Doktoři kontra účetní

Možná to Pelicans s opatrností až přehánějí, pro tyto dny mu naordinovali řadu změn. Žádají po něm odlišné stravování, odlišné pohyby. Williamson se u trenérů učí běhat a dokonce i chodit tak, aby se zranění neopakovala. Na podrobnosti se prozatím neptejte, ty zůstávají „tajemstvím šéfkuchaře“.

Mladá hvězda samozřejmě touží po návratu na hřiště, a tak se musí k trpělivosti přemlouvat. „Věřím našemu klubu,“ poznamenal Williamson poněkud odevzdaně.

Z účetních oddělení bezpochyby vychází tlak na to, aby ke comebacku došlo co nejdříve. Každá Williamsonova absence přidělává vrásky nejen lidem z Pelicans, centrály NBA nebo z Jordan Brandu.

Televizní stanice ESPN a TNT s Williamsonem počítaly jako s velkým tahákem. Pelicans v říjnu otevírali sezonu, jejich zápas byl součástí vánočního programu, nachystala se řada dalších celostátních přenosů. Jenže z jasného hitu se bez Ziona stal propadák. Při vší úctě k Jrue Holidayovi, Brandonu Ingramovi a kol. - zájem diváctva o jejich počínání je chabý.

Mladý spasitel tak zatím místo zlaté horečky vyvolal bolehlav, ale za rok touto dobou může být jeho příběh úplně jinou písničkou.