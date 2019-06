Má 200 párů bot a ‚schovaná‘ tetování, miluje Federera. Jsem klidnější a celkově vyrovnaná, říká Vondroušová

PAŘÍŽ Markéta Vondroušová způsobila na French Open po postupu do semifinále senzaci. Teprve devatenáctiletá rodačka ze Sokolova začala s tenisem ve čtyřech letech, když se rozhodla upustit od atletiky a fotbalu. „Jen málokdy zareaguje špatně. Ve výměnách z devadesáti devíti procent volí správná řešení. To je prostě dar,“ oceňuje její trenér Jan Henrych, bývalý 59. tenista světa.

Jako malá zkoušela Markéta Vondroušová atletiku, fotbal či florbal, než se definitivně upsala tenisu. Poprvé na tenisové kurty přivedl levorukou tenistku už ve čtyřech letech otec David Vondrouš. Sportovní základy má Vondroušová v rodině, maminka Jindřiška Anderlová je bývalá volejbalistka, nevlastní otec Tomáš Anderle zase hokejový trenér.

Mladá tenisová kometa je známa svoji láskou k tetování a koupi bot. „Letos v Americe jsem si kupovala boty, co se navlékají jako ponožka,“ směje se. Ve své sbírce má prý zhruba 200 párů bot. Další její láskou jsou tetování, nejnovějším kouskem je nápis No rain, no flowers, který má na pravém tricepsu. „Není to moje první tetování, mám jich víc. Ale jsou schovaný,“ prozrazuje milovnice Rogera Federera.

„Roger je úžasný, jeho hra i vystupování jsou na té nejlepší úrovni, každopádně ho neberu jako svůj vzor,“ dodáváho aktuálně 38. hráčka světa.



V českém fedcupovém týmu debutovala Vondroušová v roce 2017 v semifinále světové skupiny proti Spojeným státům, tehdy ještě jako číslo 223 na světovém žebříčku WTA. Teprve sedmnáctiletá začínající tenistka se popasovala s touto výzvou statečně, nejprve podlehla favorizované Coco Vandewegheové, aby pak zdolala Lauren Davisovou a zmírnila prohru 3:2 na zápasy.

Prvním výrazným individuálním průlomem bylo 4. kolo na US Open 2018, kam se Vondroušová prodrala až z kvalifikace. V osmnácti letech byla jediným teenagerem v osmifinále ženské dvouhry v New Yorku, mimochodem nejmladší Češkou ve 4. kole US Open od roku 2005.



„Jen málokdy zareaguje špatně. Ve výměnách z devadesáti devíti procent volí správná řešení. To je prostě dar,“ oceňuje její hru trenér Jan Henrych, bývalý 59. tenista světa.



„Myslím si, že už mám lepší ty nejdůležitější body. Už si neříkám: Teď to tam dej, musíš... Jsem klidnější a celkově vyrovnaná. Záleží na mně. Nečekám, až někdo zkazí míč,“ říká.

„Věděli jsme, že má talent, ale teď se jí to všechno na antuce sešlo, věří si. Její kraťasy a cit pro hru je neuvěřitelný,“ všímá si dvojnásobná vítězka French Open Martina Navrátilova.