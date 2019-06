Nečekaný návrat. Murray se snaží restartovat kariéru, hrát bude čtyřhru po boku Lópeze

LONDÝN K překvapivému comebacku se odhodlal britský tenista Andy Murray. Ten plánuje svůj návrat do profesionálního tenisu účastí ve čtyřhře ve dvojici s Felicianem Lópezem na turnaji Fever-Tree Championships v Queen's Clubu.

Třiadvacetiletý Skot nehrál od Australian Open, když se musel v lednu podrobit operace kyčle. „Jen jsem chtěl, aby ta kyčel byla tak v pořádku, jak to jen půjde. A pokud mi to ještě umožní hrát tenis - skvělé. Když ne, už mě nic nebolí a to mi stačí ke štěstí,“ dodal Murray po operaci.

Bývalá světová jednička uvedla, že ve čtyřhře na turnaji Fever-Tree Championships v Queen’s Clubu bude hrát se zkušeným Španělem Felicianem Lópezem.

„Jsem opravdu nadšený, že se vracím zpátky na kurty. Queen’s Club je pro mě ideálním místem pro návrat, je to pro mě speciální prostředí. Vyhrál jsem zde svůj první ATP zápas, mám zde jen ty nejlepší vzpomínky,“ říká Murray.

Stejné zranění prožil i Bob Bryan, jenž se stihl o dva měsíce vrátit zpět po bok svého bratra Mika. Turnaj v Londýně začne v pondělí 17. června - dva týdny před začátkem Wimbledonu. Murray však o účasti v All England Clubu mluvit ještě nechce.



„Ještě nejsem připraven vrátit se do dvouhry, každopádně několik měsíce jsem bez bolesti. Na tréninku dělám neustále pokroky a to je další motivace pro mě vrátit se na okruh,“ tvrdí rodák z Glasgow.