Federer a Nadal postoupili do čtvrtfinále. Tam je Švýcar nejstarším tenistou od roku 1991

PAŘÍŽ Švýcarský tenista Roger Federer pokračuje při svém návratu na Roland Garros v suverénních výkonech a bez ztráty setu postoupil už do čtvrtfinále. Třetí nasazený hráč porazil ve 4. kole Leonarda Mayera z Argentiny 6:2, 6:3, 6:3 a v sedmatřiceti letech se stal nejstarším čtvrtfinalistou grandslamového turnaje od roku 1991.

Bez problémů prošel dál i další z favoritů Rafael Nadal. Španělský obhájce titulu porazil Argentince Juana Ignacia Londera 6:2, 6:3, 6:3 a čtvrtfinále Roland Garros si zahraje už po třinácté.

Vyrovnal tak pařížskou rekordní bilanci Steffi Graffové a Arantxy Sánchezové-Vicariové.



„Je neuvěřitelné, že jsem tu zase ve čtvrtfinále. Tenhle turnaj je pro mne důležitý a naprosto mimořádný,“ řekl Nadal, jenž má ve sbírce z Roland Garros rekordních jedenáct trofejí.

Šampion z pařížské antuky z roku 2009 Federer nečelil v duelu s Mayerem ani jednomu brejkbolu a v horkém a větrném počasí soupeře i počtvrté porazil.

Na kurtu se zdržel jen hodinu a 42 minut. „Bylo to dobré. Šel mi servis, jsem velmi spokojený se svou hrou,“ řekl Federer.

Stan Wawrinka

Zdůraznil, že se nehrály prakticky žádné vyrovnané výměny od základní čáry, vždy měl někdo převahu. V horkém a větrném počasí byly podmínky na opačných stranách dvorce úplně jiné.



„Na jedné straně máte hodně větru do zad. Je to, jako kdybyste podával ze stromu, z hory. A naopak na druhé straně máte pocit, jako byste hrál do kopce,“ popisoval dvacetinásobný grandslamový šampion.

Ve čtvrtfinále stejně jako před čtyřmi lety, kdy na French Open naposledy startoval, narazí na Stana Wawrinku, který ve 4. kole porazil po pětisetové bitvě Řeka Stefana Tsitsipase.

V roce 2015 Federer s krajanem čtvrtfinálový duel prohrál a Wawrinka si poté došel až k triumfu na French Open.

Nyní je Federer v Paříži ve čtvrtfinále podvanácté a celkem si na grandslamových turnajích vybojoval už 54. start mezi osmičkou nejlepších.

V počtu čtvrtfinálových účastí na grandslamech tak vyrovnal rekord Chris Evertové.