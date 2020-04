Místo NBA mu hrozí vězení. Talent Hightower se hlásí do draftu, přitom je obviněn z vraždy

MCDONOUGH/PRAHA Problémy se zákonem mají sportovci relativně často. Talentovaný basketbalista Teshaun Hightower se ale dostal do hodně špatné společnosti. Dvaadvacetiletý mladík je totiž obviněn z vraždy. Nadějný rozehrávač se sice před týdnem přihlásil do draftu NBA, vybrán teď však bude jen těžko.

Policie z amerického okresu Henry County ve státě Georgia zadržela Hightowera v sobotu spolu s bratrem Jeffreym a dalšími třemi muži ve spojení s necelý měsíc starou vraždou čtyřiadvacetiletého Devante Anthony Longa, který byl 8. dubna nalezen postřelený a při převozu do nemocnice zemřel.



Následně byli všichni zadržení přemístěni do vazby a obviněni z vraždy, násilného napadení a držení střelné zbraně. Jeden z obviněných zatím zůstává na svobodě, policistům se ho dosud nepodařilo dopadnout. Ostatní čekají na soudní přelíčení ve vazbě bez možnosti kauce.

Skupina kamarádů se podle informací deníku Atlanta Journal vydala 8. dubna do bytového komplexu ve městě Stockbridge kousek od Atlanty, aby pomohla řešit problémy jednoho z nich – Tyreeka Farmera. Ten se měl osudný den ráno s později zabitým Longem poprat a už tehdy se vyhrožovalo zbraněmi. Jako hlavního viníka vraždy policisté předběžně určili basketbalistu Hightowera, kterého přítelkyně mrtvého viděla při hádce s Longem se zbraní v ruce a následně slyšela střelbu.

„Je nevinný, nikoho nezastřelil. Je smutné, že z něj detektivové dělají nějaké zvíře. Nakonec vyjde najevo, že ten, kdo vystřelil, se snažil jen bránit Teshauna. Střílel jeho bratr Jeffrey, a to pouze v sebeobraně. Oběť vyšla z domu se zbraní v ruce a mířila na Teshauna. On mohl klidně někoho sám zabít, bylo tedy třeba se bránit,“ tvrdí ve veřejném prohlášení pro televizi ESPN Averick Walkers, právník zastupující oba bratry.

Hightower patří ve 22 letech k nejzkušenějším hráčům působícím v univerzitní soutěži NCAA, nějakou dobu mu totiž trvalo, než se na jiný herní styl adaptoval. Nejprve působil rodák z městečka Lithonia na „domovské“ univerzitě Georgia, kde se ale výrazněji neprosadil a zapisoval podprůměrná čísla – pět bodů a dva doskoky na utkání.

Rozhodl se proto přejít na univerzitu Tulane v New Orleans. Tam se z něj v letošní nedohrané sezoně stala ta pravá hvězda a s 16 body a šesti doskoky za zápas byl hlavním lídrem týmu, který mohl útočit v play off NCAA na vysoké pozice. Stále víc se o něj zajímali skauti z NBA, a proto se 18. dubna s velkou slávou přihlásil do draftu, když prostřednictvím sociálních sítích děkoval rodině, spoluhráčům, trenérům, fanouškům i bohu. Přitom se o něj už tou dobou zajímala policie.

Do červnového draftu je ještě dost času, takže se může obvinění zbavit a ve sportovní kariéře pokračovat, jeho pozice v draftu a tím pádem i první profesionální smlouva by tím však výrazně utrpěly. Celky NBA si dávají výrazně větší pozor na hráče s kriminální minulostí. I v případě, že sám zločin nespáchal, stýká se s „nesprávnými“ lidmi a v budoucnu ho to může ovlivnit. Možnosti sportovní kariéry se Hightowerovi každopádně uzavírají, univerzita v Tulane mu ihned po zatčení zrušila stipendium, vyřadila ho z týmu i ze školy.