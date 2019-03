Mladé tenistky se derou na vrchol. Vondroušová a spol. míří vysoko

PRAHA Kyselý obličej, jenom letmé, chladné podání ruky a jízlivá poznámka: „Jsi největší dramatická královna všech dob.“ Ne každý jásá nad působivým tažením tenistky Bianky Andreescuové v posledních týdnech a měsících.

Němka Kerberová jí po finále v Indian Wells podlehla též ve třetím kole v Miami a rozhněvalo ji, že se Kanaďanka příliš často chová, jako by se měla v příští vteřině zhroutit, a opakovaně žádá o ošetření.

Osmnáctiletá senzace poznává, že vítězstvími si přízeň soupeřek v drsném konkurenčním prostředí nezíská. Další nebezpečná dračice, která se sápe po trofejích, není na WTA Tour vítána. Fanoušci a komentátoři ovšem zjevení nové hvězdičky sledují s nadšením.

„Není to jen nějaká kometka. Brzy bude v Top 10,“ tvrdila legendární Martina Navrátilová ve sloupku na oficiální stránce okruhu.

Včetně kvalifikací stihla v nové sezoně už 31 výher, zaskvěla se triumfem v Indian Wells.

Ač se dcera rumunských vysokoškoláků v pondělí v Miami - totálně vyčerpaná - poroučela v osmifinále, během krátké doby změnila představy a věštby, jak bude vypadat situace ve špičce, až nová vlna udeří naplno.

Z dívek, kterým ještě nebylo dvacet, je ranařka s pozoruhodným arzenálem úderů nejvýš, na 24. místě. Za ní a Ukrajinkou Jastremskou (37.) se nachází Markéta Vondroušová, číslo 59.

Další česká zručná levačka (po Navrátilové, Kvitové či Šafářové) se od února smí holedbat skvostnou bilancí 12-2 a v Miami se chystá na čtvrtfinále s krajankou Karolínou Plíškovou.

I kdyby favoritce podlehla, po víkendu na žebříčku by poskočila na 43. příčku, nejvýš v kariéře. Přemohla třeba Rusku Kasatkinovou, Belgičanku Mertensovou, dvakrát Lotyšku Ostapenkovou a především světovou dvojku Halepovou z Rumunska.

„Na dvorci se cítím skvěle. Se svou hrou jsem spokojená. Nový areál v Miami je nádherný, turnaj je parádní. Jsem šťastná, že postupuju,“ prohlásila v Americe.

Na dálku ji z Prahy s potěšením sleduje trenér Jiří Hřebec: „Maky je konečně zdravá a je to hned vidět.“

Kouč Jan Hernych, který s ní cestuje, ji v zámoří chválil za schopnost poprat se s větrem i nepříznivými stavy. Líbilo se mu, jak se při partii s krajankou Strýcovou, deblovou parťačkou z Australian Open, srovnala v mysli s neobvyklostí derby.

Ještě v lednu v Melbourne působila Vondroušová po vyřazení ve druhém kole zasmušile. O vleklém zranění kolena říkala takřka osudově: „Už to musíme nějak řešit.“

Leč před fedcupovým utkáním s Rumunskem vesele hlásila: „Byla jsem u několika doktorů a ti zjistili, že nemusím na operaci. Mám jen přetažený sval. Uvolňujeme ho a tejpujeme, což mi hodně pomáhá.“

Dříve ji provázela nelichotivá pověst, v přípravě se totiž úplně nepředřela. Možná proto ji tolikrát zabrzdil nějaký zdravotní malér. Jak zraje a sbírá zkušenosti, znovu se začíná blížit mezím své výkonnosti.

Přihlédneme-li pouze k letošním výsledkům, Andreescuová je v pořadí Live WTA Race čtvrtá a Vondroušová osmnáctá.

Kanaďanku s přezdívkou Bibi, kterou v Ontariu vychovaly její rumunské babičky, přirovnala znalkyně Navrátilová ke slavné Švýcarce Hingisové: „Podobá se jí pestrým stylem, navíc srší silou. Je fit, má statnou postavu. Dobře ovládá emoce - spíš se naštve, než by fňukala.“

Ze lesku jmen na seznamu hvězd, jež Andreescuová porazila po Silvestru 2018, přechází zrak. Wozniacká, Venus Williamsová, Cibulková, Muguruzaová, Svitolinová, Kerberová.

A ještě jednou Kerberová.

Její jedovatou poznámkou si v sobotu nekazila náladu: „Vážně říkala něco takového? Netuším. Ani to nechci vědět.“¨

Navrátilová předpovídá, že by na kurtech jednou mohla zuřit rivalita mezi ní a nyní jedenadvacetiletou Japonkou Ósakaovou, již tituly z US Open a Australian Open vynesly až na trůn.

Kdo ví, třeba se jim do ní přimíchá též Vondroušová, kterou odborníci velebí za neobyčejnou chytrost.

Předvídá, kam sokyně pošle míč. Sama umí zvolit nejvhodnější úder v danou chvíli. Náramně se pohybuje a brání. S Hernychem vybrušuje servis.

Je ošidné odhadovat, jak se kariéry nadějných děvčat vyvinou. Jak jejich těla snesou namáhavé kočování po planetě, jak se jejich mozky vyrovnají se slávou a tíhou očekávání.

