Kouč zápasníka Procházky: Budeme za hromosvody. Titulový zápas pro Jirku máme v mailu potvrzen

Respektovaný trenér brněnského Jetsaam Gymu to vlastně slízl se vším všudy. Do Ameriky odletěl na misi jménem „obhajoba pásu šampiona UFC v polotěžké váze“ týden po Procházkovi s Hovězákem a hned se dostal do centra dění.

„Sparing, na kterém došlo k onomu rozhodujícímu zranění Jirkova ramene, se stal ještě před mým příletem, já dorazil, když Jirka absolvoval rozhodující magnetickou rezonanci, po které bylo jasno, že zápas nebude,“ vracel se Karaivanov časem pro Lidovky.cz a Kaocko.cz. Svého chráněnce i jeho sparingpartnera z ničeho neviní, dle něj šlo o shodu okolností: „Byl to lehký sparing, protivník byl v pohodě, rozumný kluk, jsem pochopil z toho, co mi říkal Jarda. Prostě se to stalo.“

Jak sám připustil český „samuraj“, v posledním roce měl zdravotních neduhů více, takže z tohoto pohledu bere situaci pozitivně. „Cítím se skvěle, jako vždy. Jsem připravený čelit tomu, co bude. Jdu opravit tělo, bude toho více, a jedeme dál. Stalo se, co se mělo stát, všechno beru pozitivně,“ vykládal po příletu do vlasti šest dní před původně plánovaným zápasem s Brazilcem Gloverem Teixeirou.

Nakonec bylo Procházkovi a jeho týmu nejvíce líto právě brazilského veterána. Také on skončil bez zápasu a UFC 282 z T-Mobile Arena v Las Vegas tak bude sledovat z pozice fanouška. „Ne, náhradník určen nebyl,“ přiznal 30letý rodák z Hostěradic, který si tuto roli vyzkoušel loni v říjnu u duelu Teixeira vs. Blachowicz. Všeobecně se očekávalo, že by mohlo dojít na tuto odvetu, jenže...

„Nevím, proč Gloverovi nabídli jen Magomeda Ankalajeva a ne Blachowicze. Pokud to tak je, udělal dobře, že to odmítl, protože Ankalejev je typologicky úplně jiný než Jirka, na kterého se de facto poslední rok zaměřil,“ postavil se Karaivanov (a také Procházka) za brazilského veterána, který byl tak trochu odsunutý na druhou kolej. Zda oprávněně, toť otázkou.

Jak Procházka, tak Karaivanov byli pochopitelně u jednání, ze kterých vzešel následný rezultát: duel Blachowicz vs Ankalajev se stal hlavním duelem večera a bude o Procházkou uvolněný pás. Ten, jakmile bude připraven na zápas, dostane šanci ho okamžitě získat zpět. Byť je otázka, od koho, protože sobotní vítěz stihne jistě ještě minimálně jednu obhajobu.

„Je mi to jedno, prostě budu připraven na kohokoliv,“ usmála se česká hvězda, která se jako první zástupce bojových sportů od stříbrného olympijského boxera Rudy Kraje v roce 2000 dostal do elitní desítky Sportovce roku ČR. „Francis Ngannou, se kterým jsme trénovali, mi říkal, ať na ně nedám, ať pás neuvolňuji, ať jim nevěřím (Ngannou i přes dlouhodobé zranění zůstal šampionem UFC v těžké váze a v únoru by se měl utkat s legendárním Jonem Jonesem), ale já mu řekl, ať se nebojí,“ přidal tradičně uvolněně Procházka.

„Řešili jsme to na schůzce já, Jirka, Dana White (šéf UFC), Hunter Campbell (marketingový ředitel UFC a číslo 2 v organizaci) a Tim Simpson (manažer Procházky z Paradigm Sports) byl na telefonu. Bylo to hlavně o komunikaci, samozřejmě to bylo složitá situace, museli jsme najít řešení, ale když se to povedlo, nebylo těžké se domluvit. Máme v mailu potvrzené, že další Jirkův zápas bude proti šampionovi,“ poznamenal Karaivanov.

Dle něj by mohl být Procházka připraven na zápas v září roku 2023. A do té doby? Procházka růžovou zahradou to rozhodně nebude. „Očekávám, že budeme takovými hromosvody,“ rozesmál se brněnský kouč. A dodal: „Jirka nevydrží dlouho v klidu, ale myslím, že minimálně svátky budou v pohodě, to bude krátce po operaci (čeká ho ve středu), takže spíše ho budeme muset krotit až po Novém roce, ale zvládneme to, pro všechny je to nové, ale už jsme toho spolu nového zažili více.“