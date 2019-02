Mrzí mě, že nedokážu prodat své tréninkové výkony v zápase, smutnila Siniaková

Ostrava / Praha Nepodala úplně špatný výkon, v závěru první sady byla blízko parádnímu comebacku, nakonec ale Kateřina Siniaková duel 1. kola Fed Cupu s rumunskou hvězdou Simonou Halepovou prohrála 4:6, 0:6 a do nedělního pokračování souboje Česko vs. Rumunsko se půjde za stavu 1:1.

Kateřina Siniaková dosud v letošním roce na okruhu WTA nevyhrála jediný duel, do fedcupového střetu s bývalou světovou jedničkou Simonou Halepovou ale šla s vědomím, že nemá po triumfu parťačky Karolíny Plíškové co ztratit. Přesto nepříznivou statistiku zlomit nedokázala.

„Pokud na mne trenér ukáže, jsem připravena nastoupit v neděli do dvouhry i debla,“ řekla blonďatá bojovnice po výsledkovém výprasku 4:6 a 0:6. „Když si necháte utéct starty do zápasu, je to s takovými hráčkami těžké,“ připomněla skutečnost, že vždy přišla hned na startu obou setů o vlastní servis.

Jak těžké je vstoupit do Fed Cupu ve chvíli, kdy nemáte letos na okruhu vyhraný zápas?

Každý duel je jiný, samozřejmě je to těžké, protože si myslím, že hraji lépe, než ukazují moje výsledky. Dneska to byla pro mě příležitost, protože proti takové hráčce se hraje trochu lépe, protože nemám co ztratit. Ale samozřejmě mě mrzí, že nedokážu prodat to, co předvádím v trénincích.

Co šlo udělat jinak v závěru první setu?

Myslím, že ten závěr zahrála slušně, spíše je škoda úvodů setů, kdy jsem vždy přišla o servis, protože takto zkušené hráčky si to dokáží již většinou pohlídat. Potřebuji mít co nejméně výkyvů, což se mi bohužel dneska tolik nedařilo.

Pokud dostanete šance, jste připravená zítra odehrát oba zápasy?

Určitě jsem na to připravená, fyzicky se cítím dobře a snad to nevypadalo herně tak špatně, jak vyznívá trochu vaše otázka. (úsměv) Připravená jsem, když dostanu příležitost nastoupit, tak na kurtu budu chtít opět předvést maximum.

Jak byste ohodnotila výkon své soupeřky?

Hrála samozřejmě dobře, myslím si, že převedla to, co jsem očekávala, hrála solidně, možná tlačila trochu více než jsem čekala. Mrzí mě, že jsem si nedokázala více pomoct svým servisem a musela se s ní tahat přes výměny, protože na tom staví svoji hru.

Rozhodlo právě toto zápas? Protože dle statistik to nebylo tak hrozivé, jak napovídá skóre. Nevynucené chyby 22-27, vítězné míčky 7-8…

Alespoň tak. (úsměv) Nejspíše ano. Je těžké, když si nemůžete pomoct servisem, máte proti sobě hráčku, která na vás čeká, bylo by lepší, kdybych si pomohla servisem, kdybych své gemy zahrála na podání trochu jednodušeji, nechodila jen přes shody a podobně. Ale myslím, že moje hra také není jen o servisu, takže jsem se snažila chodit i do výměn. Byla to škoda.

Jak moc vám pomáhala atmosféra, kdy vás hnala dopředu zaplněná hala?

Určitě je skvělé hrát před vyprodanou arénou, publikum mi fandilo, i když se mi nedařilo, lidé se mě snažili nakopnout, za což jim moc děkuji. Myslím, že zítra to bude ještě lepší.