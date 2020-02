Sáblíková znovu válela na trojce. Ve víceboji je zatím desátá, vede Wüstová

Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na mistrovství světa ve víceboji v Hamaru závod na 3000 metrů a v polovině šampionátu je desátá. Po dvou tratích vede Ireen Wüstová z Nizozemska, která bude v neděli útočit na sedmý titul. Nikola Zdráhalová je průběžně jedenáctá.

Sáblíková, která obhajuje v Norsku titul z loňského šampionátu v Calgary, byla v úvodním závodě na 500 metrů osmnáctá časem 40,30 sekundy. Přes nejlepší výkon v sezoně podle očekávání na hlavní favoritky ztratila. „Čas není na mě tak strašný, ale v porovnání s ostatními holkami to je velký zásek. Byly hodně rychlé a nabrala jsem velkou ztrátu,“ řekla trojnásobná olympijská vítězka.

Dvaatřicetiletá česká královna dlouhých tratí poté ovládla trojku a posunula se na desáté místo. Na vedoucí Wüstovou ztrácí Sáblíková v přepočtu na trať 1500 metrů, která zahájí nedělní program, 3,67 sekundy.

„To je ztráta, kterou je téměř nemožné dojet. Myslím si, že na podium už pomýšlet nemůžu,“ uvedla Sáblíková. Je smířená s tím, že další medaili do bohaté sbírky nepřidá. „Vzhledem k tomu, jak holky jely trojku, by medaile byla zázrak. Myslím si, že to bude stejné jako v Amsterodamu, kde jsem nezasáhla do bojů o placku,“ poukázala na výsledky z MS v roce 2018, kdy skončila šestá.

S výkonem v závodu na 3000 metrů byla ale Sáblíková spokojená. „Trojka se mi jela pěkně. Zajela jsem čas 4:01, který tady normálně jezdím, což je i příslib pro příští týden, kdy v Heerenveenu vyvrcholí Světový pohár,“ dodala svěřenkyně trenéra Petra Nováka, která na vícebojařském MS dosud získala pět zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili.

Zdráhalová zajela na pětistovce čas 39,18 a byla rychlejší než na lednovém mistrovství Evropy v Heerenveenu nebo v závodech Světového poháru na nížinných drahách. Trojka se však druhé české závodnici moc nevydařila. Ve druhé polovině výrazně ztrácela a nakonec obsadila s časem 4:09,34 až 16. místo.

Průběžně druhá za Wüstovou, která byla čtvrtá na pětistovce a třetí na trojce, je Kanaďanka Ivanie Blondinová. Třetí je Melissa Wijfjeová a čtvrtá Antoinette de Jongová z Nizozemska.

Sprinterský víceboj ovládli Japonci Tacuja Šinhama a Miho Takagiová, kteří v této disciplíně získali shodně první tituly, i když Takagiová se už před dvěma lety stala mistryní světa v klasickém víceboji. Do jedné země v obou kategoriích putovaly zlaté medaile naposledy před deseti lety díky sprinterům z Koreje.