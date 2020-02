Sáblíková vyhrála v Calgary závod na 3000 metrů a dál vede Světový pohár

Calgary (Kanada) Rychlobruslařka Martina Sáblíková vyhrála na Světovém poháru v Calgary závod na 3000 metrů a upevnila si vedení v průběžném pořadí seriálu. Trojnásobná olympijská šampionka zajela čas 3:54,936, což je její maximum v dosavadním průběhu sezony. Druhou Antoinette de Jongovou z Nizozemska porazila o 1,24 sekundy, třetí skončila Ruska Natalja Voroninová.

Dvaatřicetiletá česká reprezentantka prodělala před SP virózu, na jejím výkonu v Kanadě se to ale neprojevilo. Sáblíková startovala v šesté rozjížďce a poté, co zajela nejlepší čas sezony, se dostala do čela. Až po ní se představily Kanaďanky Ivanie Blondinová a Isabelle Weidemannová, její hlavní sokyně v SP, ani jedna z nich ji ale neohrozila.

Sáblíková si tak v generálce na mistrovství světa jednotlivých tratích, které se uskuteční příští týden v Salt Lake City, připsala 52. vítězství v SP. Trojku vyhrála popětatřicáté, podruhé v sezoně.

Druhá Češka na startu Nikola Zdráhalová obsadila 13. místo, když se na jejím výkonu zřejmě projevil předešlý závod na 1000 metrů. Třiadvacetiletá rychlobruslařka si totiž v pátek na kilometru vytvořila nový osobní rekord a s časem 1:15,540 minuty obsadila 17. místo.

Své více než dva roky staré maximum z kilometru si Zdráhalová vylepšila o čtyři desetiny sekundy. Na trojce poté zajela čas 4:07,635 a za svým maximem výrazně zaostala.

Pátý díl SP bude v Kanadě pokračovat v sobotu, kdy by se Sáblíková i Zdráhalová měly představit v závodě na 1500 metrů. Sáblíková ale již dopředu avizovala, že svůj start potvrdí až po prvním soutěžním dnu. Zdráhalová bude navíc zřejmě startovat i na trati 500 metrů.