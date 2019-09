Muradov zvládl svůj první duel v UFC. Italského soupeře porazil na body

Kodaň Uzbecký MMA zápasník Machmud Muradov uspěl při premiéře ve slavné organizaci UFC. Itala Allesia Di Chirica porazil v Kodani na body po třech kolech (29-28, 29-28, 29-28). První dvě kola vyhrál, třetí prohrál.

„Jsem vážně šťastný, píšu historii. Jsem první Uzbek v UFC, přitom zápasím za dvě země - Uzbekistán a Českou republiku. Před třemi lety to byl jen sen, který se teď stal realitou,“ řekl Muradov po zápase.

Velmi vyrovnaném.

Ital vyčkával a pozoroval, jak kolem něj Muradov poskakuje, přijímal od něj svižné údery, sám přitom čekal na pár vhodných chvil, aby zasadil tvrdý úder levou zadní rukou.

Uzbecký zápasník vypadal aktivněji, zdálo se, že má více energie. V prvním kole dokonce Di Chiricovi způsobil tržnou ránu na hlavě.

Překvapivé rozhodně bylo, že Ital nechtěl přenést hru na zem, v níž měl být silnější. S Muradovem zůstával v postoji. V prvním kole se o strh k zemi pokusil jednou, ale bez úspěchu.

V druhém kole Muradov ještě přidal na aktivitě a zasypával Itala rychlými údery přední rukou, nezdálo se ovšem, že by s Di Chiricem cokoliv dělaly. Ten si dál hlídal svůj postoj a do větších akcí se nepouštěl.



Ve třetím kole ukázal, jakou sílu jeho údery mají. Několikrát Muradova přesně trefil do obličeje s výrazným účinkem. Bývalého reprezentanta československého Oktagonu viditelně oslabily a unavily.

Rozevlátým pohybem nabízel Italovi prostor pro údery, jeho vlastní útoky cíl čím dál častěji míjely. Nenechal však nápor dojít tak daleko, aby Ital stihl duel ukončit.

I proto mohl následně díky bodovým rozhodčím oslavit úspěšnou premiéru v UFC. Podle arbitrů totiž v kategorii do 84 kilogramů ovládl první dvě kola, což k vítězství stačilo.

Podle statistik UFC převážily významné údery ve prospěch Muradova v poměru 54 - 36.

Muradov podepsal kontrakt s UFC 16. září na čtyři zápasy. Do prvního souboje vstupoval jako náhradník za Pettera Sobottu. Podle všeho by měl Muradov v březnu přejít do nižší váhové kategorie, tedy z 84 do 77.