Na atletice v Plzni rozestupy určitě nebyly dodrženy. Podnět na šetření zatím nepřišel, říká šéf krajské hygieny

Plzeň/Praha Podle slov organizátorů domácího mistrovství v atletice, které proběhlo uplynulý víkend v Plzni, proticovidová opatření porušena nebyla. Říkají, že na hlavní tribunu pustili 790 lidí, což splňuje limit tisíc osob do jednoho sektoru.

Jenže podle fotografických záběrů diváci nedodrželi nařízené odstupy ob jednu řadu a sedadlo. A vzhledem ke kapacitě míst na tribuně, která víkendovou obsazenost jen o málo převyšuje, ani dodržet nemohli.

Server Lidovky.cz požádal o vyjádření ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Přemysla Tomašuka.

Lidovky.cz: Když se podíváte na fotky z akce, na záběry hlavní tribuny, je už na první pohled vidět, zda byla opatření dodržena, či nikoliv?

Ve vládním nařízení z 27. července jsou přesně stanovena pravidla, za kterých lze uskutečňovat hromadné akce různého typu, včetně sportovních. Víkendové mistrovství republiky v atletice byl přesně ten typ akce, na který je manuál šitý. Tam se přesně popisuje kapacita, rozdělené sektory, nemožnost přecházení, rozestupy mezi řadami a sedadly a tak dále.

Z těch obrázků to nemůžu úplně 100% hodnotit, ale spíš mi přijde, že pravidla dodržena nebyla. Ani ne ten celkový počet, to se spočítat nedá, ale určitě nebyly dodrženy rozestupy, protože lidi jsou normálně za sebou. Pokud by přišel nějaký podnět a šetřili bychom to, pro lepší posouzení bych si vyžádal záznam z České televize, která akci přenášela.

Lidovky.cz: To porušení opatření ohledně rozestupů diváků nebo ohraničení sektorů, když lidé stojí hned pod tribunou ještě u zábradlí a na schodech, je ale zjevné, že?

S největší pravděpodobností. Pořadatelé takových akcí tvrdí, že si najímají agenturu nebo policii, aby to ohlídala. Policie tam prý byla, měla to ohlídat, ale nevím... Je to tvrzení proti tvrzení. Evidentní je, že ty sektory rozděleny nejsou.

Přemysl Tomašuk, ředitel Krajské hygienické stanice v Plzni.

Lidovky.cz: Policie je zpravomocněna, aby na těchto akcích dodržování nějak vymáhala?

Jde přece o nařízení vlády, takže to spadá pod dodržování veřejného pořádku. Nevím, jak městská policie, ale státní určitě.

Lidovky.cz: Je to tedy podobné, jako když policisté například v metru dohlížejí na nošení roušek?

Ano. Pokud tomu tak není, posílají oznámení k nám a my tu věc řešíme.

Lidovky.cz: Přišel už podnět k prošetření této akce?

Ne, nepřišel.

Lidovky.cz: Jaký by pořadatelům v případě zjištěného provinění hrozil postih?

V rámci přestupkového řízení to může jít do statisíců korun, ale přesné číslo teď nevím.

Lidovky.cz: Vedení atletického šampionátu říká, že s vaší krajskou hygienickou stanicí akci probírali a nechali si ji od vás schválit. Bylo to tak?

Ptal jsem se i kolegů, kteří to mají v gesci, ale můžu říct, že se s námi o tom nikdo nebavil a nikdo nám nic neoznamoval. Ani nemusí, protože dneska žádná ohlašovací a schvalovací povinnost neexistuje. Zároveň však pořadatelé musí vědět, že existuje vládní nařízení a že ho musí respektovat.

Lidovky.cz: Neobáváte se toho, že takový příklad vyvolá precedens u jiných sportovních akcí, jejichž pořadatele může naštvat, že pro někoho pravidla neplatí?

To víte, že na to budou poukazovat.

Lidovky.cz: Probírali jste to nebo budete probírat s úřadem hlavního hygienika ČR?

Nepochybně budeme. Máme pravidelné videokonference jednou týdně, takže při ní nadnesu, že se takový případ stal a budeme se s tím muset nějak vypořádat, protože nebudeme jediní, kdo takové věci řeší.

Lidovky.cz: Nezaznamenali jste už nějaký pozitivní případ koronaviru související právě s touto akcí?

Zatím ne. Objevily se nám sice nějaké nové pozitivní případy, my se jich ptáme, ale nikdo nám neřekl, že by byl účastníkem tohoto atletického mítinku.