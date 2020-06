Na grandslam ani nemyslím, nemám na to tělo. Trenér? Vyhozené peníze, říká bouřlivák Kyrgios

Praha Wimbledon, US Open, Rolland Garros a Australian Open? Grandslamy, o jejichž zisku sní každý tenista. Najdou se však i výjimky. Třeba známý excentrista Nick Kyrgios se podle svých slov prohání po kurtech jen pro zábavu. Na podobné úspěchy totiž podle vlastních slov nemá stavěné tělo.

Ačkoliv byl v tenisovém světě považován za extrémně talentovaného, proslavil se spíše svým bouřlivým chováním. Nick Kyrgios platil v minulosti za velkou naději, která měla útočit na grandslamové tituly, místo toho však představuje časovanou bombu.

Hádky s rozhodčími, ničení raket, házení věcmi po kurtu i urážky fanoušků. Kyrgios byl po vítězství na juniorském Australian Open považován za budoucího vládce tenisových kurtů a touhle dobou už měl mířit mnohem výše.

Vítěz šesti turnajů ATP však sám tvrdí, že ho velké turnaje nezajímají: „Myslím, že moje tělo by nevydrželo sedm zápasů hraných na tři vítězné sety, navíc když by každý z nich mohl trvat tři až čtyři hodiny. Chci si tenis jen užívat, přijde mi, že někteří ho berou až moc vážně,“ sdělil australský tenista pro web essentiallysports.com. „Neusiluji o grandslamový titul a chci si hrát po svém,“ dodal velmi známý bouřlivák, jemuž patří 40. místo ve světovém žebříčku.



To, že si chce Kyrgios hrát po svém, dokazuje i fakt, že nemá trenéra. „Jsem už hodně zajetý ve svých kolejích a musím přiznat, že nemám rád, když mi někdo radí. Proto pro mě nemá smysl najmout si kouče. Je to tak trochu vyhazování peněz a bylo by to pro nás plýtvání času,“ myslí si Kyrgios.



V nejbližší době ho bude možné vidět na turnaji v Berlíně, kde se mimo jiné setká s dalším elitními tenisty mladšího věku Zverevem a Dominicem Thiemem.