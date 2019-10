Na Turnaji mistryň je celkem pět Češek, Karolína Plíšková útočí na trofej i post jedničky

Šen-Čen Posledních pět let se dámská tenisová smetánka na závěrečný podnik sezony slétávala do Singapuru. Letos se pořadatelství Turnaje mistryň přesunulo o dva a půl tisíce kilometrů severněji – do čínského Šen-čenu. Ve sportovním komplexu přezdívaném Spring Cocoon (Jarní ulita), kde se ještě před pár týdny konalo basketbalové mistrovství světa, bude o jedny z nejcennějších titulů usilovat také pět českých hráček, což je nejvíce zástupkyň jedné země: dvě v singlu a tři v deblu. Karolína Plíšková se navíc teoreticky může stát i světovou jedničkou.

Aktuální dvojka žebříčku WTA se ve Fialové skupině střetne s ukrajinskou obhájkyní Elinou Svitolinovou, vítězkou Wimbledonu Simonou Halepovou a čerstvou šampionkou z US Open, teprve devatenáctiletou Kanaďankou Biancou Andreescuovou. „Na Masters nemůžeme hledat favoritku, protože je nás tam osm nejlepších. Všechny zápasy budou těžké. Bude hodně záležet na momentální formě, rozpoložení. Těším se, je to výzva,“ uvedla loňská semifinalistka Plíšková před odletem. Úvodní ceremoniál tenistek na Turnaji mistryň. Svitolinová zaujala motýlkem, Topolánek lichotil Češkám K postu světové jedničky však musí vyhrát všechny zápasy a současná vládkyně Ashleigh Bartyová během základní skupiny odstoupit. Petra Kvitová bude hrát na Masters už posedmé, v roce 2011 jej dokonce opanovala. „Je to turnaj za odměnu, ale nejdu si to jenom užít. Chci hrát dobrý tenis, může se stát cokoli,“ řekla Kvitová. Rodačka z Bílovce bude hrát se zmíněnou Australankou Bartyovou (vítězkou Roland Garros), Japonkou Naomi Ósakaovou, která ovládla Australian Open, a s Belindou Bencicovou ze Švýcarska. V deblu se pokusí probojovat co nejdál Barbora Krejčíková s Kateřinou Siniakovou. Této dvojici bude zdatně sekundovat i další Češka. Barbora Strýcová nastoupí po boku Tchajwanky Sie Šu-wej. Největšího soupeře však bude pro české hráčky představovat maďarsko-francouzské duo Timea Babosová a Kristina Mladenovicová, které obhajuje loňský titul. Radost Tímey Babosové (vlevo) a Kristiny Mladenovicové na Turnaji mistryň po výhře nad Barborou Krejčíkovou a Kateřinou Siniakovou Kromě trofejí se budou rozdělovat i rekordní odměny. Pokud letošní šampionka projde turnajem bez porážky, obdrží šek na v přepočtu zhruba 109 milionů korun. Půjde tak o nejvyšší prémii v dějinách ženského sportu. „Jsme rády, že to tak je a WTA je schopná sehnat sponzory. Možná i proto se hraje v Číně, protože tam prostě peníze jsou,“ říká Kvitová, která si před osmi lety při triumfu v Istanbulu vydělala „jen“ 40 milionů. „Je příjemné, že máme větší dotaci na Masters než chlapi, protože už dlouho bojujeme o rovné prize money. Na grandslamech už jsou a tohle je další krok,“ dodala k faktu, že muži si na Turnaji mistrů v Londýně rozdělí 207 milionů korun, přičemž případný neporažený vítěz dostane 62 milionů.