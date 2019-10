Úvodní ceremoniál tenistek na Turnaji mistryň. Svitolinová zaujala motýlkem, Topolánek lichotil Češkám

Šen-Čen Tenistky, které se kvalifikovaly na závěrečný Turnaj mistryň, se dostavily na úvodní ceremoniál. „Sluší Vám to holky. Jste nejhezčí, nejvyšší, tak buďte i nejlepší. Rozdejte si to ve finále!,“ přeje Miroslav Topolánek pod příspěvkem Plíškové na Twitteru. Jak to hráčkám slušelo?