Nadal o vracejících se problémech s úzkostí: Před důležitými zápasy občas vůbec neusnu

Manacor Vyhrál téměř vše, co se dalo, přesto zvláště před vypjatými zápasy pociťuje veleúspěšný tenista Rafael Nadal stavy úzkosti a trpí spánkovým deficitem. „Někdy spím dobře, ale stává se, že někdy vůbec, a to zejména před důležitými zápasy. Na začátku kariéru jsem pociťoval vážně silné úzkosti, teď už to alespoň dokáži trochu kontrolovat,“ přiznává čtyřiatřicetiletý rodák z Manacoru.

Třináct titulů z Roland Garros, čtyři z US Open, dva wimbledonské, jeden z Australian Open a olympijské zlato z roku 2008. Rafael Nadal je spolu se Švýcarem Rogerem Federerem s dvaceti grandslamovými vavříny vůbec nejúspěšnějším tenistou historie. Další sezona bude hodně nabitá, chci být připravena na všechny akce, věří Kvitová I tento rok se mu ale nepodařilo dosáhnout na poslední velkou trofej ve své sbírce - v semifinále Turnaje mistrů totiž prohrál s Rusem Daniilem Medveděvem 6:3, 6:7 a 3:6 a tak ani napodesáté nedosáhl na tolik chtěnou trofej. Antukový fenomén přiznal, že i v současnosti ho před velkými zápasy trápí nervozita spojená se stavy úzkosti. Jeho problémy se někdy vracejí do podobných otáček, jaké měl Nadal na začátku kariéry. „Někdy spím dobře, ale stává se, že někdy vůbec, a to zejména před důležitými zápasy. Na začátku kariéru jsem pociťoval vážně silné úzkosti, teď už to alespoň dokáži trochu kontrolovat,“ připouští Nadal.

I přes postupující věk ale zakončil Nadal sezonu na druhém místě světového žebříčku. Levoruký Španěl vypadl na Australian Open ve čtvrtfinále s Rakušanem Thiemem, US Open kvůli obavám z koronaviru vynechal a chuť si spravil tradičně na French Open, kde ve finále ve třech setech hladce vyprovodil aktuální jedničku Novaka Djokoviče. Letošní ročník Wimbledonu byl kvůli obavám z rychle šířícího se koronaviru zrušen. „Je ale pravdou, že když člověk spí méně, třeba tři nebo čtyři hodiny, a pak vstane plný adrenalinu, tak mu hra jde lépe. Věřím ve své schopnosti a vím, že mám šanci všechno vyhrát, ale nikdy sám sebe nepřesvědčím, že určitě vyhraji,“ tvrdí Nadal. Právě jeho rozvážná povaha je možná jedním z hlavních důvodů, proč je Nadal stále na vrcholu.