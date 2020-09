Nadal s Federerem kritizují Djokoviče za novou hráčskou asociaci, Murraymu v ní chybí ženy

PRAHA / NEW YORK Založení nové tenisové hráčské asociace Novakem Djokovičem vzbudilo spoustu rozporuplných reakcí, mezi největšími kritiky jsou i další legendy – Rafael Nadal, Roger Federer či Andy Murray.

Poskytnout hráčům nezávislou samosprávu, která bude přímo reagovat na potřeby a starosti tenistů, to je hlavní cíl hráčské asociace, jež byla nově založena Novakem Djokovičem a Vaskem Pospisilem, Professional Tennis Players Association (PTPA).



Oba tenisté kvůli založení PTPA odstoupili z hráčské rady ATP (Association of Tennis Professionals) s odůvodněním, že není možné z pozice členů prosazovat nové změny. Djokovič jí dokonce šéfoval.

„Nevyzýváme k bojkotům ani nezakládáme novou soutěžní tour. Je to myšlenka, na které pracovalo spousta lidí několik posledních let. Myslím si, že je to správný krok pro hráče, protože je to sjednotí. Umožňuje jim to mít asociaci, prostřednictvím níž budou moci lépe vyjádřit své myšlenky,“ ujišťuje aktuální světová jednička Novak Djokovič s tím, že věří v existenci PTPA a ATP bok po boku.



Minimálně start mu ale v tomto směru nevyšel, tedy alespoň dle prvního prohlášení mužské tenisové asociace.

„Struktura ATP poskytuje hráčům stejná práva u společného stolu při každém zasedání, jež ovlivňují tenisový okruh. Bereme v potaz problémy, kterým hráči v této těžké době čelí. Pevně však věříme, že je čas spíše pro jednotu než pro vnitřní rozdělení. Zůstáváme neochvějní ve svém závazku poskytovat pomoc svým hráčům ve všech oblastech našeho působení. Chceme, aby hráči měli ze svých let na Tour maximální užitek a jejich hlasy byly slyšet.“

Hvězdy proti Djokovičovi

Myšlenky ATP sdílejí i dvě aktivní legendy tenisového světa – Rafael Nadal s Rogerem Federerem.

„Žijeme v komplikované a náročné době, proto si myslím, že bychom měli být jednotní, a ne rozdělení,“ reagoval na Djokovičovy kroky Nadal na Twitteru.

Vlastně téměř totožná slova volil také švýcarský elegán: „Žijeme v nejistých a náročných časech, proto jsem přesvědčený, že jako hráči i jako sport bychom měli být jednotní. To je nejlepší cesta vpřed.“

Djokovič názory svých hlavních protějšků respektuje, současně si ale trvá na tom, že je pro změnu ten správný čas.

„Samozřejmě že bych chtěl, aby nás Roger a Rafa podpořili. Chtěl bych, aby nás podpořili všichni hráči. Ale chápu je,“ tvrdí srbský tenista.

Myšlenka hráčských odborů nezaujala ani Andyho Murrayho. Dvojnásobný vítěz Wimbledonu by dal od ledna novému vedení ATP v čele s bývalým italským tenistou Andreou Gaudenzim více času na práci.

Murraymu se navíc nelíbí, že PTPA má zaštítit jen mužskou část tenisového pavouku. „Společná organizace by měla mnohem větší váhu,“ říká Brit.

Šňůra vítězství pokračuje

I přes neutuchající energii, kterou Djokovič vkládá do nové hráčské asociace, má srbský tenista v tomto roce úchvatnou bilanci – 25 výher a žádné prohry. Do nekonečně dlouho trvajících debat, kdo je z trojice Djokovič, Nadal a Federer nejlepší, přibyl pro „Noleho“ další hlas. Významný hlas.

„Já si třeba myslím, že z nich tří by mi dělal jasně nejvíc problémů Novak, protože má jednoznačně nejlepší return v dějinách. Nikdy jsem nic takového neviděl, je to unikátní kombinace atletičnosti a agresivity,“ řekl během tvorby své autobiografie jeden z nejlépe podávajících tenistů historie, Američan Pete Sampras.

Navíc to není poprvé, kdy Djokovič podobným způsobem kraluje mužskému okruhu. V roce 2011 nasbíral 41 utkání bez porážky, stopku mu vystavil až Roger Federer ve finále French Open.

„Asi nenajdete moc tenistů, kteří by si v kariéře prožili vítězné šňůry delší dvaceti zápasů. Já už jich za sebou pár mám. Jestli na to myslím každý den jako na prioritu? Zní to jako klišé, ale řeším jen další zápas,“ říká Djokovič.

Jednu bitvu však srbský tenista zatím stále nevyhrál – dostat Federera s Nadalem na svoji stranu.