Nadvláda Slovinců na Tour. Jak Pogačar čte na Tour ve tvářích soupeřů

Nervózních prvních devět dnů je za námi, Pyreneje jsou překonány. Silná sestava stáje Jumbo Visma se snaží dirigovat tempo etap v duchu někdejší vlády týmu Sky/Ineos a Primož Roglič, největší favorit Tour de France, je od nedělního večera ve žlutém trikotu. Potud vše podle očekávání.

Ale zároveň tahle Tour baví.

Nabízí strhující závodění. Není až tak svázána dominancí jedné stáje jako v časech Froomova likvidačního komanda Sky. V úplných koncovkách horských etap nedisponuje žádný z týmů početní převahou a odehrává se tu souboj lídrů jeden na jednoho. A Roglič ještě ani zdaleka nemá nic jistého, navzdory tomu, s jakým přehledem a klidným výrazem ve tváři zatím závodí.

Po devíti etapách je prvních sedm cyklistů namačkáno ve 44 sekundách.



Jde až na jednu výjimku o úplně jinou sestavu, než jaká se střetla o titul před rokem. Figuruje v ní sice kolumbijský obhájce titulu Egan Bernal, ale jinak?

Stačí se podívat na osudy mužů, kteří loni za skončili za kolumbijským šampionem na druhém až pátém místě.

Tehdy druhý Geraint Thomas nebyl letos nominován, třetí Steven Kruijswijk je zraněný, čtvrtý Emmanuel Buchmann ztrácí pět minut a před rokem pátý Julian Alaphilippe zaostává o 41 minut. Mimo hru je rovněž další z hrdinů minulého ročníku Thibaut Pinot, v sobotu nabral čtvrthodinový zásek.

Kdo tedy pojede o titul letos?



Nejpůsobivější je zatím výkon dvou Slovinců, 30letého Primože Rogliče a o devět let mladšího Tadeje Pogačara, sportovních celebrit ze země s pouhými dvěma miliony obyvatel.

1. Roglič, 3. Pogačar, platilo už loni v září na Vueltě.

Teď ohromují na Tour.

Pogačar, lídr stáje UAE Emirates, byl v obou pyrenejských etapách z favoritů nejlepší. V sobotu jim nadělil v interním souboji 38 sekund. A v neděli po strhující koncovce vyhrál v Larunsu spurt pětičlenné skupiny.

Před Rogličem.

„To je naprosto bláznivé, neskutečné,“ žasl. Přesto je celkově zatím až sedmý, se ztrátou 44 sekund. Na vině je zbytečná ztráta, kterou chytil při pátečním dělení pelotonu na bočním větru.

„Kvůli tomu pátku musel být vzteky bez sebe, protože ztratit 1:21 minuty na větru ho možná bude na konci Tour hodně mrzet,“ říkal ve studiu ČT exmistr republiky Petr Benčík.



„Udělal jsem v pátek chybu a přišel o nějaký čas, ale to nic stále neznamená,“ konstatoval Pogačar. „Boj o celkové pořadí teprve začal, v dalších dnech dojde k mnohem větším rozdílům. A já pojedu pořád na plný plyn.“

Ještě před startem v Nice říkal: „Pokud při svém debutu na Tour skončím v Top 10, budu šťastný.“ Nyní pochopil, že má na mnohem víc.

V sobotu dosáhl při stoupání na slavný Peyresourde nejlepšího času v historii. V neděli se stal pro změnu nejmladším vítězem etapy na Tour od roku 1993, kdy osmou etapu vyhrál 21letý Lance Armstrong.

„Jste tu teď nejsilnějším vrchařem?“ zeptali se včera Pogačara.

„Nejsem si jistý,“ odvětil. „Sobota a neděle byly dva různé příběhy. V sobotu jsem ve tvářích soupeřů na posledním kopci vyčetl, že jsou na limitu a že bych je mohl setřást. Dnes naopak každý z naší čelní skupiny vypadal o něco lépe než o den dříve, i Bernal a Roglič. Když jsem studoval jejich tváře, došlo mi, že odpárat je tentokrát jen tak nepůjde. Musel rozhodnout spurt.“

Uvidíme tedy souboj o titul Roglič – Bernal – Pogačar?

Mohlo by to tak být. I když ani další překvapení stále nejsou vyloučena.

Roglič určitě Pogačara nepodceňuje. Při sprintu o bonifikační sekundy na poslední vrchařské prémii dne vystartoval v neděli po útočícím krajanovi natolik tvrdě, že málem oba skončili na zemi.



Mladší ze Slovinců později popisoval: „Myslel jsem si, že jsem ostatní nechal na prémii za sebou, ohlížel jsem se, ale Primož byl po mé levé straně. Neuvědomil jsem si to a zavadil o jeho kolo.“



Co do kvality týmu je ten Rogličův výrazně silnější. Naopak ze sestavy UAE Emirates v neděli vzdal zcela vyčerpaný Fabio Aru, který měl být Pogačarovi k ruce v horách.

Rogličovi navíc může prospět, že původní strategie Jumba jet na dva lídry vzala v Pyrenejích za své, když se Tom Dumoulin v průběhu 8. etapy zřekl pozice spolulídra stáje.

„Už na Port de Bales (druhé ze tří stoupání sobotní etapy) jsem v sobotu prožíval těžké chvíle,“ líčil vítěz Gira 2017. „Věděl jsem, že bych nevydržel s nejlepšími až do cíle. Proto jsem se sám rozhodl, že pojedu pro Primože a oznámil jsem to ostatním. Primož má v rukách výborné karty a my chceme vyhrát Tour.“

V neděli Dumoulin na klíčovém stoupání dne na Col de Marie Blanque dostal mnohé jezdce do červené zóny. Stal se nejsilnějším superdomestikem v závodě.

Jumbo zatím vyznává taktiku svojí kolektivní silou co nejvíce vyčerpat v průběhu etap soupeře a koncovku pak nechat jen na Rogličovi. Ten ještě v sobotu tvrdil: „Nebylo mojí prioritou vzít si žlutý dres.“ V neděli po něm sáhl.

Jeho dosavadní majitel Adam Yates z Mitcheltonu-Scott naopak ztratil téměř minutu.



„Věděl jsem, že nevstupuji do Tour ve stoprocentní formě,“ říkal Brit. „Udělal jsem pro obhajobu žlutého dresu vše, co jsem mohl. Myslím, že můžeme být hrdi na to, co jsme tady předváděli, když jsme ho měli v držení. A po volném dni začnu s tím, co jsem měl původně v plánu: útočit na etapy.“



A co říci o Eganu Bernalovi? Dlouho závodil defenzivně, v sobotu na Peyresourdu měl problém s akceleracemi soupeřů, kteří mu dočasně i poodskočili, a usilovně se k nim zase vracel zpět.

Naopak v neděli, když 22 kilometrů před cílem opět jednou atakoval Pogačar, se k němu Kolumbijec relativně snadno opět přitáhl. Pak dokonce sám zkoušel zaútočit, i když jen krátce.



Cílem projel ve skupině s Pogačarem, Rogličem a Landou. „V této fázi závodu nejde jen o sekundy, ale také o pocit na kole. Ten se zlepšuje. Jsem spokojený,“ podotkl Bernal. „Ztratil jsem pár sekund na bonusech, ale cítil jsem se v kopcích mnohem lépe. To mi dodává sebevědomí do dalších dnů.“

Z druhého místa celkové klasifikace nyní zaostává za Rogličem o 21 sekund.

„Neříkám, že jsem v perfektní situaci, ale jsem klidný a motivovaný a regeneruji dobře,“ sděloval. „Až dorazíme do Alp, bude tam mnohem víc unavených jezdců než v Pyrenejích.“

Bernalovým trumfem má být 21 kilometrů dlouhé stoupání na Col de La Loze (2 304 metrů nad mořem), cíl 17. etapy. To se může stát jeho loňským Iseranem. Tedy místem, kde se jediným úderem pokusí změnit vše.



Francouzské naděje se mezitím od Thibauta Pinota přesunuly k Romainu Bardetovi a Guillaumu Martinovi, kteří drží 4. a 5. místo.



Devětadvacetiletý Bardet, lídr týmu AG2R, stál v minulosti v Paříži už dvakrát na stupních vítězů Tour, ale v posledních dvou ročnících zůstal daleko za očekáváním.



Sedmadvacetiletý Martin, lídr Cofidisu, byl letos třetí na závodě Dauphiné, ovšem i tak je jeho výkon příjemným překvapením. „Nejsem favoritem na pódium, a přesto finišuji pár vteřin za těmi nejlepšími. Jsem na sebe pyšný. Teď se musím pokusit z takové formy něco vytěžit,“ plánuje.

Po odchodu z Movistaru vypadají v barvách svých nových týmů lépe než loni Nairo Quintana a Mikel Landa, drží se i zkušený Rigoberto Uran, bojuje Richie Porte. Ti všichni mohou přímo či nepřímo ovlivňovat souboj o titul.

A ten může po tuhých bitvách v pohoří Jura a v Alpách rozhodnout až kopcovitá časovka na vogézskou Planinu krásných dívek v předposlední etapě.



Mimochodem: na letošním slovinském mistrovství, kde trať časovky také vedla do kopce, Pogačar skvělého časovkáře Rogliče o 9 sekund porazil.



Otázku, zda teď svého mladšího krajana považuje za největšího soupeře, nicméně Roglič zahrál v Larunsu do autu.

„Tadej je velmi dobrý,“ odvětil. „Ale teď si užijeme zasloužený volný den.“