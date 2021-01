Následovník překonává mistra. Stoch potřetí vyhrál Turné a Malysz ho chválí: ‚Je to hrdina‘

Polák Kamil Stoch potřetí v kariéře vyhrál Turné čtyř můstků. Jediný triumf mu chybí, aby v počtu vítězství ve Světovém poháru dorovnal legendárního krajana Adama Malysze.

Těšili se, že znovu zazáří. Vždyť v minulých čtyřech letech slavili polští skokani na Turné čtyř můstků tři celkové triumfy. Jenže kvůli pozitivnímu testu na koronavirus Klemense Muraňky byl jejich výběr včetně obhájce loňského vítězství Dawida Kubackého pět hodin před kvalifikací na úvodní podnik v Oberstdorfu vyřazen. Kontrolní testy však vyšly negativně, a tak Poláci přece jen mohli závodit.

O devět dní později přidali další velký úspěch. Lídr posledních let Kamil Stoch si už potřetí vylétal zlatého orla, cenu pro vítěze prestižního seriálu. Lepší jsou jen Němec Jens Weissflog se čtyřmi výhrami a pětinásobný šampion Janne Ahonen z Finska.

„Jsem velmi šťastný a plně spokojený. Všechno šlo výborně a dá se říci, že jsem si to užíval. Je to ocenění práce mé i celého polského týmu,“ radoval se Stoch po závěrečném dílu v Bischofshofenu a připomněl také pár dnů staré patálie. „Nejdůležitější bylo, že jsme se Turné vůbec mohli zúčastnit.“

„Byl pro nás speciální ročník – nezačali jsme úplně dobře, ale o to líp to skončilo, když se čtyři naši závodníci dostali do šestky nejlepších,“ těšil se z úspěchů svých svěřenců také český kouč Michal Doležal, který v čele polské reprezentace působí už téměř dva roky.

Stochovi se povedly především oba závody rakouské části. Výhrou v Innsbrucku se dostal do průběžného vedení, což v Bischofshofenu vítězstvím o dvacet bodů potvrdil. „Vždycky jsou to trochu nervy až do konce, ale první skok nás i jeho samotného uklidnil a ve druhém to odpálil znovu,“ líčil pro LN Doležal.

Za „šampione!“ pohlavek

Třiatřicetiletý Stoch pochází ze Zakopaného, polské skokanské Mekky, kde na závodech Světového poháru od vypuknutí malyszomanie pravidelně bouří desetitisíce fanoušků. Není tedy divu, že i on tomuto odvětví propadl. Na lyžích stál poprvé ve třech letech, do skokanského oddílu se přihlásil v osmi.

Když mu bylo pouhých dvanáct, to měřil 138 centimetrů a vážil jen 28 kilogramů, nasadili ho v závodech severské kombinace jako předskokana. Ke všeobecnému úžasu dolétl na hranici 128 metrů, víc než kdokoliv ze sdruženářů v samotném závodě.

Vítěz Stoch a třetí Kamil Kubacki

Premiérového vítězství se dočkal v roce 2011, jak jinak než v rodném Zakopaném. A symbolicky dva dny po posledním triumfu tehdejší ikony Adama Malysze. Mistr předal pochodeň svému následovníkovi.



Nějakou dobu však trvalo, než Stoch dospěl ve vítězného hrdinu. Zprvu neuměl dobře rozjeté závody dotáhnout do konce, pro nikoho nebylo snadné převzít na svá bedra nástup po Malyszovi. Až přišlo mistrovství světa 2013 ve Val di Fiemme, kde Stoch zvítězil na velkém můstku. „Jestli na mě ale někdo zavolá šampione, dostane pohlavek,“ hrozil z legrace a zároveň tím dával najevo, že dál zůstává pokorný.

I díky svému přístupu následně v Soči a Pchjongčchangu získal tři olympijské tituly, další medaile z vrcholných akcí a 38. vítězstvím ve Světovém poháru téměř vyrovnal Malysze, jemuž však chybí olympijské zlato.

K tomu stihl vystudovat magistra tělovýchovy v Krakově i rozjet výrobu vlastních zimních čepic pod značkou Kamiland. V srpnu 2010 si po tříleté známosti vzal bývalou judistku a profesionální fotografku Ewu, která se stala také jeho manažerkou.

Na Turné nechyběl ani šéf polských skoků Adam Malysz

„Uvědomuji si, že jsem šťastlivec,“ prohlašuje Stoch, který žije především přítomným okamžikem. Proto po středečním vítězství říkal: „Teď si to užívám. A zítra bude nový den, začíná nová kapitola a je čas na nové výzvy.“



A co říká na zdatného nástupce Malysz? „Dávno jsem nás přestal srovnávat a přemýšlet, jestli by mě mrzelo, kdyby mě Kamil překonal. Cítím jen hrdost, je to hrdina.“