Nastal problém s lyžemi. Čekáme, kdy bude Davidová na bedně, říká trenér biatlonistek Holubec

Anterselva Závěrečná stojka. Ne, tentokrát si na ní Markéta Davidová stupně vítězů neodstřelila. Nula, čistá položka! Ze střelnice vybíhala třetí. Záhy se dotáhla k vedoucímu duu, na čele se vytvořila pětičlenná skupinka. Ale v cíli hromadného závodu byla česká biatlonistka v Anterselvě pátá.

„Čekáme, kdy to tam spadne a Makula bude na bedně,“ povídal Jiří Holubec, asistent kouče českých žen.

Rychlá je celou sezonu. Stačí, aby zastřílela. Ano, tak mnozí hovořili.

V netradičně zachmuřené sobotní Anterselvě vyšla Markétě Davidové střelba náramně. Pouze první ranou v závodě nezasáhla terč. Možná i proto, že se na střelnici v porovnání s nástřelem začal točit vítr.



„Ta rána letěla vlevo, byla odskočená o centimetr na 9 hodin,“ popisoval Holubec. V průběhu druhého kola proto na svěřenkyni volal, ať si upraví miřidla: „Cvakni si jeden doprava.“

Žádnou další chybu už Davidová neudělala.



Zvládla položky za 31, 31, 29 a 29 sekund. Poprvé po roce předvedla ve čtyřpoložkovém závodě dvě bezchybné stojky. Naposledy se jí totéž povedlo loni v lednu v Pokljuce.

„Stojky byly navíc skoro centrové, úplně bez problémů,“ kvitoval kouč.



Co jí tedy chybělo ke stupňům vítězů?

K biatlonovému úspěchu potřebujete kombinaci rychlého běhu, co nejpřesnější střelby - a dobře namazaných lyží.

„Dnes tam nastal problém s lyžemi. Makula z toho byla po závodě špatná. Přišly i slzy,“ líčil Holubec.

Sama Davidová o lyžích nehovořila. Bezprostředně po dojetí do mikrofonu ČT Sport pronesla: „Bohužel mi nezbylo tolik sil, kolik jsem si představovala. Holky na tom byly lépe. Mrzí mě, že jsem se trefila a ani to nestačilo. Bylo to blízko.“

Poté poprosila další novináře, že by se tentokrát k závodu raději obšírněji nevyjadřovala.

Že jí nejedou lyže právě nejrychleji, bylo přitom zřetelné i u televizních obrazovek.



Už v prvním kole, v němž se při předchozích hromadných závodech pravidelně pohybovala v popředí, se ve sjezdech propadala balíkem, načež na střelnici dorazila až osmnáctá.

V následujících kolech doháněla ztrátu vzniklou po úvodní střelecké chybě, často si razila cestu po trati sama, přesto usilovně stoupala pořadím, i když například ve 4. kole časový odstup na tehdy vedoucí Světlanou Mironovovou nikterak nesnižovala.

Ruska si dvěma chybami vzápětí odstřelila naději na nejvyšší příčky. Davidová se naopak při závěrečné položce nemýlila.

Pak přišlo poslední kolo. Při stoupání to ještě bylo dobré, pohromadě se do kopce drápalo pět žen: Julia Simonová, Lisa Hauserová, Hanna Öbergová, Franziska Preussová - a Markéta Davidová.

Simonová vykazovala v posledních závodech excelentní běžeckou formu a předvedla ji znovu, zaznamenala nejrychlejší běžecký čas dne. Ale přinejmenším se třemi dalšími ženami se Davidová za normálních okolností měla na trati vyrovnaně měřit.

Jenže... nedělo se to. Ve sjezdech zjevně zaostávala.



„Už v předchozích kolech jsem viděl, že v těch pasážích ztrácí. Tušil jsem, že pro Makulu bude těžké s těmi ostatními jet, když jí dnes lyže nepomáhají, a že to na stupně vítězů asi nepůjde,“ komentoval Holubec.

Cílem projela na pátém místě, se ztrátou 17,6 sekundy na vítězku a 14,1 sekundy za bronzovým postem. Navzdory problémům s materiálem zaznamenala pátý běžecký čas dne, o 36,5 sekundy za běžeckou královnou SImonovou.

Na střelnici těžila 24letá Češka oproti mnohým soupeřkám z přesných ran, ovšem celkový čas, který zde strávila, byl jako obvykle pomalejší, v této statistice jí patřilo 22. místo.

Každopádně už osmé umístění v Top 10 pohárového závodu dokazuje, že plní cíl, s nímž do této sezony vstoupila. Tedy stabilizovat výkony v průběhu celé zimy a častěji se umísťovat v popředí výsledkových listin.

Loni se za celou sezonu umístila v Top 10 sedmkrát.

Vítězná Simonová: Sezona nahoru - dolů

Dramatickou bitvu o vítězství svedly v sobotu na posledních metrech Julia Simonova a Hanna Öbergová. Francouzka sice v průběhu závodu na střelnici třikrát minula, ale vše vynahradila skvělým během (a rychlou, byť chybovou střelbou).

Čtyřiadvacetiletá rodačka z Albertville tak pokračovala ve své letošní sezoně „na tobogánu“ a po triumfu v hromadném závodu v Oberhofu tuto disciplínu ovládla i v Anterselvě. Zato mezitím? Ve čtvrtečním vytrvalostním závodě minula sedm terčů a našla se až v sedmé desítce.

Ovšem taková je vlastně celá její sezona.

Už v prosincové stíhačce v Kontiolahti slavila Simonová premiérové pohárové vítězství.

Také však během zimy dokončila závody na 58., 56., 49., 59. a 62. místě.

„Je to se mnou pořád nahoru dolů,“ svěřovala se. „Dnes to byla podobně bláznivá koncovka jako v Oberhofu.“

V německém středisku se minulý týden po poslední položce i zásluhou zaváhání některých favoritek zčistajasna vyloupla na první pozici. Stejně tak v Anterselvě se po čisté závěrečné stojce posouvala vpřed.

„Měla jsem předtím ztrátu, ale věděla jsem, že pokud tu stojku odstřílím čistě, mohu bojovat s dívkami přede mnou,“ podotkla. „Což se mi povedlo. Snažila jsem se pak o ničem nepřemýšlet, jen se do toho opírat, co nejvíc to jde. Bylo to úžasné.“

Druhá Hanna Öbergová se na stadionu marně snažila Francouzku přespurtovat. Utěšovat se mohla Švédka tím, že ve Světovém poháru se výrazně přiblížila svým dvěma největším norským konkurentkám.

Od vedoucí Marte Olsbuové-Röiselandové (v Anterselvě 31. a 7.) ji teď dělí už jen devět bodů. A od celkově druhé Tiril Eckhoffové (tento týden 18. a 8.) pouhý bod.

Další se v individuálních kláních budou rozdělovat až v únoru na mistrovství světa v Pokljuce.

Ženy nicméně čeká v Anterselvě ještě jeden závod, nedělní štafeta. Češky do ní nastoupí se stejným pořadím úseků jako před týdnem, kdy si v Oberhofu doběhly pro 6. místo.

Štafetu tedy rozběhne Eva Puskarčíková, po ní se představí na trati Jessica Jislová a Markéta Davidová a finišmankou bude Lucie Charvátová.