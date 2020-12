Nástupci Aliho a Fraziera? Joshua se demolicí Puleva přiblížil miliardovému šlágru s Furym

PRAHA Sobotní vítězství britského boxera těžké váhy Anthonyho Joshuy otevřelo dveře k jeho střetu s krajanem Tysonem Furym. Pokud by na něj došlo, svět by poznal svého dalšího absolutního šampiona.

Bum! Drtivá pravačka Anthonyho Joshuy poslala v devátém kole Bulhara Kubrata Puleva na znak, počítání rozhodčího Deona Dwarteho bylo už jen formalitou. Formalitou, aby nikdo snad ukončení duelu o pásy mistra světa federací WBA, IBF a WBO nezpochybňoval.



A aby se boxerský svět konečně dočkal pro změnu bitvy o nezpochybnitelného, absolutního šampiona nejprestižnější a nejsledovanější váhy.



O krále světa.

O nástupce Jacka Dempseyho, Maxe Schmelinga, Joea Louise, Rockyho Marciana, Muhammada Aliho, Mika Tysona či naposledy Lennoxe Lewise.

Ano, už přes dvacet let čeká tato divize oficiálně na svého absolutního krále.



Pro vyjasnění: svět profesionálního boxu znal dlouho dvě federace – newyorskou (NYSAC) a světovou (NBA). První v 60. letech zanikla, druhá se v té době rozdrolila (ano, může za to touha po ještě větší moci a financích) na dnes známé organizace WBC a WBA.

V 80. letech minulého století k nim přibyly postupně IBF a WBO s tím, že první byla uznána Mezinárodní síní slávy (IBHOF) už v té době, druhá až v novém tisíciletí.

Právě proto nebyl uznán za absolutního šampiona nikdy Ukrajinec Vladimir Kličko, který držel pásy stejných federací jako nyní Joshua a jako měl po jeho zdolání další Brit Tyson Fury.



To se ale nyní může změnit.

„Zda ho chci? Jasně že ano. Nejde mi ale o soupeře, jde o dědictví a o pásy. Chci kohokoliv, kdo má pás. Pokud je to Tyson Fury, ať je to Tyson Fury. Není to velký problém,“ řekl už krátce po duelu Joshua.

Fury, toho času šampion WBC, mu poslal vánoční zdravici ze svého obýváku, kde se vysmál jeho údajně vyhýbavé odpovědi a přidal: „Chci, aby to byl můj další boj, který bude snadnější než s Deontayem Wilderem. Tři kola.“

Promotér AJ Eddie Hearn okamžitě reagoval slovy, že vše je v jednání. Prohlášení v pondělí podpořil pro Sky Sports: „Máme za sebou s Bobem Arumem příjemné povídání. Dohoda by neměla být problém.“

Zmíněný Arum, který je promotérem Furyho, přidal: „Tohle je největší zápas boxu od prvního setkání Muhammada Aliho s Joem Frazierem v roce 1971.“



Přehnaná slova? Polemizujte s mužem, který v minulém týdnu oslavil 89. narozeniny, který je v tomto sportu 54. sezonu a který byl mimo jiné spoluorganizátorem tohoto souboje legend...

„Je to jednoduché, v prvním duelu dělení peněz 50 na 50, v odvetě 60 ku 40 pro vítěze,“ vzácně se oba promotéři shodují.

Skoro až idylicky. V tomto byznysu ale nic takového neexistuje. Byť jsou obě strany ústně domluvené už od léta. Důvod?

Jsou dva. Američan Deontay Wilder, který po únorové prohře od Furyho aktivoval klauzuli o jejich třetím setkání (první zápas před dvěma lety skončil remízou). I vinou koronavirové krize se ale nebyly obě strany schopny domluvit a Arum na podzim pronesl, že právo Wildera na tento souboj vypršelo.

Sesazený šampion WBC, konkrétně jeho manažer, zkušený Američan Shelly Finkel, je ale jiného názoru a vše bude řešit v následujících dnech smírčí soud.

A pak je tu ona formulka Joshuy o dědictví a titulech. Dle už předem daného scénáře by měl nyní hájit pás WBO proti neporaženému Ukrajinci Alexandru Usykovi. Pokud by tak neučinil, měl by o něj přijít.



Pochopitelně, pokud se obě strany nedomluví a Usyk s WBO neustoupí výměnou za tučné finanční odškodnění. Což by neměl být problém, také za ním stojí coby promotér Hearn, který odhaduje, že šlágr Joshua vs. Fury by mohl oběma táborům přinést na 100 milionů liber (cca 2,8 miliardy korun). A z toho by se platilo všimné skoro samo.

„Vím, co mám dělat. Mám od AJ jasné instrukce. Mým úkolem je nyní zařídit tento duel. Tečka,“ dodal na závěr přece jen důrazně a jednoznačně Hearn.

Fanoušci těžké váhy se tak mají v květnu příštího roku nač těšit. V případě „normálního života“ se bude tento střet konat v květnu na fotbalovém stadionu v Anglii, v opačném u bohatých arabských šejků.