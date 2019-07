Návrat lvic k roli partnerek a matek. I fanoušci se fotbalovém MS postavili za rovnost mužů a žen

PRAHA Právě probíhá nejdůležitější období pro ženský sport v celém roce. Včerejší finále Wimbledonu rozhodlo o tom, kdo se stane vítězkou nejprestižnějšího turnaje v tenise – tedy v nejlépe finančně ohodnoceném ženském sportu. Nedávno skončené fotbalové MS žen však na druhé straně ukazuje, jak daleko k němu mají ostatní ženské disciplíny.

Zatímco mužský fotbal je nejsledovanější a nejbohatší sport, ten ženský strádá. Přitom na tom mohl být podobně jako tenis, kde si něžné pohlaví vydobylo de facto stejné podmínky jako muži. Jenže proti byla před téměř sto lety anglická fotbalová asociace (FA).



Kopaná žen dokonce za první světové války zaznamenala takový vzestup v popularitě, že v té době chodilo na dívky v kopačkách více lidí než na muže. Kupříkladu v roce 1920 dorazilo v Evertonu na tamní populární tým Dick, Kerr’s Ladies 53 tisíc diváků. Mužský rekord Evertonu v té stejné sezoně činil 39 tisíc fanoušků. Ženský tým si na rozdíl od mužů výdělky ze sportu navíc nenechával pro sebe, ale dle pamětníků je věnoval na charitu.

Něžné pohlaví obecně ale nemělo ve vedení fotbalových federací po celém světě zastoupení. Spolu s „nežádoucí“ popularitou ženské kopané to vedlo k tomu, že anglická fotbalová asociace se rozhodla v roce 1921 označit fotbal za pro ženy nevhodnou záležitost, jež musí podle nich zmizet ze všech oficiálních hřišť fotbalové asociace. Ženský fotbal byl tedy v zemi jeho vzniku po příštích padesát let prakticky ilegální a podobný postoj jako by v současnosti razila světová federace FIFA.

„Byl to šok a dokázaly jsme si to vysvětlit jen žárlivostí. Byly jsme oblíbenější než muži a naše výnosy ze vstupného mířily na charitu,“ řekla v roce 1993 jedna z bývalých hráček týmu Dick, Kerr’s Ladies Alice Barlowová.

„Nemluvím sprostě, takže vám nemohu říct, co říkal zbytek týmu. Ale bylo to smutné, protože jsme spolu zažily opravdu šťastné časy.“



Mužský fotbal se tak nerušeně vyvíjel, ten ženský se vrátil na scénu až v posledních třiceti letech, první mistrovství světa se uskutečnilo až v roce 1991 (tedy 61 let po prvním turnaji mužů).

Vůči ženskému fotbalu navíc dodnes panuje řada předsudků. Když pomineme tradiční sexistické narážky „fanoušků“, má jít o horší kvalitu hry.

Je jasné, že fotbalistky nemají šanci být na fyzické či technické úrovni svých mužských protějšků, i tak jde ale o zvláštní argument, když se miliony těchto kritiků po celém světě schází na zápasech těch nejnižších ligových či mládežnických soutěží.

Dominance mužského fotbalu pak dělí obě pohlaví už v dětství. U malých fotbalistek se vůbec nepočítá s tím, že by se fotbalem měly jednou živit, rodiče v nich nevidí nového Christiana Ronalda nebo Lionela Messiho.

Za triumf na MS dostaly ženy ve srovnání s muži drobné

Novopečené světové šampionky z USA za svůj triumf obdržely 4 miliony dolarů. Francouzi loni za stejný titul milionů 38.

Na výše zmíněném Wimbledonu přitom vítězka obdrží stejnou částku za vítězství jako šampion mužského turnaje a podobné pravidlo platí na většině turnajů.

Ženský fotbal se tak ocitl trochu v začarovaném kruhu. Právě větší finance a mediální pozornost by vedly k jeho rozvoji. Zájem fanoušků o poslední MS měl své výkyvy a některé zápasy měli pořadatelé problém naplnit, ale duely domácí Francie nebo zápasy play off byly beznadějně vyprodané. Finále Američanek s Nizozemskem vidělo v USA přes 14 milionů lidí, což je téměř o čtvrtinu víc než loňské finále mužského šampionátu.

Právě v zámoří je ostatně ženský fotbal momentálně nejpopulárnější, hráčky zde mají milionové sponzorské smlouvy. Například americká reprezentantka Alex Morganová, která je považována za nejkrásnější fotbalistku světa, si ročně díky smlouvám s firmami, jako je Nike, Coca Cola nebo Panasonic, přijde na více než 3 miliony dolarů.

Alex Morganová, kapitánka americké fotbalové reprezentace.

Za výkony v dresu Orlando Pride pak dostává „jen“ 450 tisíc dolarů, a to jí ještě část doplácí americký fotbalový svaz, protože ani tato částka se nevejde do platového stropu americké profesionální soutěže NWSL.



Ta prošla od svého založení velkou spoustou změn. Postupně roste počet týmů až na současných devět, které hrají za sezonu každý s každým třikrát, což je celkově 24 zápasů.

Když už zmiňujeme plat Morganové, její výplatní páska je v NWSL velkou výjimkou. Platový strop celého klubu je totiž 421 tisíc dolarů a maximální plat hráčky bez výjimky je 46 tisíc dolarů. Zámoří konkurují v Evropě tradiční ligové soutěže, jako anglická, německá nebo nizozemská liga, navíc se hraje ženská odnož prestižní Ligy mistrů.

Změna je v nedohlednu

V průběhu MS se o fotbalistkách mluvilo nejvíce v historii a výrazně k tomu přispěly právě Američanky. Morganová byla vidět hlavně na hřišti, když gól proti Anglii oslavila napitím se z imaginárního hrnku s čajem.

Slyšet bylo i o kapitánce Megan Rapinoeové, která se kromě střílení gólů už v průběhu turnaje dostala do konfliktu s prezidentem Donaldem Trumpem, jenž hráčky kritizoval za arogantní oslavy gólů.

Po vítězném finále pak byla jednou z mnoha hráček, která běžela k sektoru rodinných příslušníků a vášnivě se přivítala se svou přítelkyní, basketbalistkou Sue Birdovou. Rapinoeová chválila i fanoušky na finálovém zápase, kteří při příchodu šéfa FIFA Gianni Infantiniho volali po platové rovnoprávnosti ve fotbale žen a mužů.

Krátce po turnaji ale zřejmě vše utichne. „Není to fér. Připadáme si diskriminované. Mluvit o tom je ale to jediné, co můžeme dělat,“ řekla k tomu Rapinoeová.

S největší pravděpodobností se ale více o ženském fotbalu zase bude mluvit až za čtyři roky při dalším MS.



V roce 2015 si do FIFA paradoxně rýpla anglická fotbalová asociace, která celý problém s ženským fotbalem „způsobila“, když na Twitteru napsala: „Naše lvice se nyní vrací domů, aby zase byly matkami, partnerkami a dcerami.“

Angličané mají bohužel pravdu. Škoda jen, že se zároveň nepokouší napravit rozdíly, za které sami mohou...