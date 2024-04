Triumfy i bez hvězd. Poslední místa v play off berou Miami a New Orleans

Miami přitom postrádalo hvězdného Jimmyho Butlera, jenž bude na marodce s kolenem ještě několik týdnů. Proti Bulls přesto dominovalo: první čtvrtinu ovládlo 34:17 a třetí 35:23. „Cením si věcí, které si nemůžete koupit, ale musíte si je vybojovat. Účast v play off je jednou z nich, musíte si ji zasloužit a penězi ji nezaplatíte. A my jsme se o to společně zasloužili,“ řekl trenér Erik Spoelstra.

Jeho celek vedl při Butlerově absenci Tyler Herro s 24 body, 10 doskoky a devíti asistencemi, 21 bodů přidal Jaime Jaquez. Dalších 16 bodů včetně deseti šestek přidal Kevin Love. Bulls se opírali o DeMara DeRozana s 22 body, 16 bodů a 14 doskoků nasbíral pivot Nikola Vučevič.

Chicago bude chybět v play off podruhé v řadě a pošesté z posledních sedmi sezon, naopak Miami vyzve Boston v repríze loňského finále východu, jež vyhrálo 4:3 na zápasy.

Sacramento loni přetrhlo sérii let bez vyřazovacích bojů, která trvala od roku 2007, teď však bude mezi elitou chybět znovu. Nepomohla mu ani absence zraněné hvězdy Pelicans Ziona Williamsona, ani 35 bodů De’Aarona Foxe či 23 bodů s 14 doskoků Domantase Sabonise.

Basketbalisté New Orleans v klíčovém duelu předkola vedli až o 20 bodů, a to především zásluhou druhé části (32:21). Při absenci Williamsona zářil s 24 body Brandon Ingram, 19 bodů a 12 doskoků nastřádal Jonas Valančiunas. Kings v sezoně proti Pelicans prohráli všech šest utkání.