Basketbalisté Miami uspěli v Bostonu i díky rekordním třiadvaceti trojkám

Basketbalisté Miami zvítězili v Bostonu 111:101 a srovnali v osmifinále play off NBA na 1:1 na zápasy. Pomohla jim k tomu velmi přesná střelba z dálky, když 23 trojkami vytvořili nový rekord klubu v play off a jen o dvě trojky zaostali za rekordem soutěže. Oklahoma naopak snadno přehrála New Orleans 124:92 a vedou v sérii 2:0 na zápasy.