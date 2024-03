Boston po sérii jedenácti výher v NBA prohrál o bod v Clevelandu

Boston vedl nad Clevelandem už o 22 bodů a zdálo se, že bude pokračovat ve své vítězné sérii, která byla v této sezoně NBA nejdelší. Jenže nezvládl poslední čtvrtinu, v níž Cavaliers předvedli největší obrat v historii klubu. Hlavní zásluhu na tom měl náhradník Dean Wade, který dal v závěrečných devíti minutách 20 bodů včetně vítězného koše. „Obroučka koše najednou vypadala velká jako bazén,“ řekl Wade.

Za stavu 93:71 předvedli domácí pod jeho taktovkou šňůru 23:4 a vrátili se do hry. Dvě a půl minuty před koncem už vedli. Boston se ještě vzpamatoval a zásluhou koše Kristapse Porzingise s faulem se znovu ujal vedení 37 vteřin před koncem. Zápas rozhodl Wade, který zasmečoval míč rovnou z doskoku neúspěšného nájezdu spoluhráče a zařídil Clevelandu cenné vítězství.

Jayson Tatum měl sice na druhé straně ještě poslední střelu, ale neuspěl. Stejně jako trenér Bostonu s následnou výzvou k rozhodčím, aby u videa zkontrolovali možný faul. Tatum však sám inicioval kontakt s obráncem a sudí neodpískali faul ani po zhlédnutí záznamu.

„Klobouk dolů před Wadem. Ale tenhle zápas jsme měli vyhrát. Nemůžeme nechat soupeře, aby se takhle vrátil do zápasu. Dnes jsme to prohráli v hlavě. Ten zápas jsme měli v rukou, ale nezvládli jsme to. To se nesmí stávat,“ řekl bostonský střelec Jaylen Brown.

Denver nezvládl proti Phoenixu druhou čtvrtinu, kterou prohrál o 19 bodů, ale navzdory manku 22 bodů nakonec sahal po vítězství. Kevin Durant však v závěru trojkou srovnal na 102:102 a poslal utkání do prodloužení. V něm Phoenix zásluhou Duranta a Bradleyho Beala dominoval a vyhrál ho 15:5. Durant nasbíral 35 bodů, jeho spoluhráč Grayson Allen trefil osm trojek a dal 28 bodů. Denveru nepomohlo ani 25 bodů a 16 doskoků Nikoly Jokiče.

Alperen Sengun z Houstonu zakončuje přes bránícího Zacha Collinse ze San Antonia.

Sengun při vítězství Houstonu nad San Antoniem přehrál vycházející hvězdu Victora Wembanyamu nejen v útoku, ale i v obraně, když francouzský talent dal jen 10 bodů. Turecký basketbalista se stal teprve pátým hráčem od roku 1973, kdy se začaly počítat do statistik zisky míčů, který v zápase nasbíral alespoň 45 bodů, 15 doskoků a pět zisků.

Dokonce 10 trojek ze 14 pokusů trefil Trey Murphy a 34 body pomohl New Orleans k jasné výhře 139:98 nad Torontem, které v oslabené sestavě utrpělo nejhorší domácí porážku v historii klubu. Murphy je teprve pátým hráčem v sezoně, který se dostal v zápase na dvouciferný počet trojek.

Luka Dončič si připsal 14. triple double v sezoně za 39 bodů, 11 asistencí a 10 doskoků, ale Dallas podlehl Indianě 120:137. Pro slovinskou hvězdu to byl čtvrtý triple double za sebou s alespoň 30 body.

Pacers uspěli díky kolektivnímu výkonu, když devět hráčů nastřílelo dvouciferný počet bodů. „Silný kádr nám pomáhá celou sezonu. Každý může dát 20 bodů a to je velký luxus,“ řekl Myles Turner, který byl s 20 body nejlepším střelcem Indiany.

Basketbalová NBA Charlotte - Orlando 89:101

Cleveland - Boston 105:104

Brooklyn - Philadelphia 112:107

Miami - Detroit 118:110

Denver - Phoenix 107:117 po prodloužení

Toronto - New Orleans 98:139

Houston - San Antonio 114:101

Dallas - Indiana 120:137

New York - Atlanta 100:116

Východní konference

Atlantická divize

1. Boston 61 48 13 78,7 2. New York 62 36 26 58,1 3. Philadelphia 61 35 26 57,4 4. Brooklyn 62 25 37 40,3 5. Toronto 62 23 39 37,1

Centrální divize

1. Milwaukee 62 41 21 66,1 2. Cleveland 61 40 21 65,6 3. Indiana 63 35 28 55,6 4. Chicago 61 29 32 47,5 5. Detroit 61 9 52 14,8

Jihovýchodní divize

1. Orlando 62 36 26 58,1 2. Miami 61 35 26 57,4 3. Atlanta 61 27 34 44,3 4. Charlotte 62 15 47 24,2 5. Washington 61 9 52 14,8

Západní konference

Jihozápadní divize

1. New Orleans 62 37 25 59,7 2. Dallas 62 34 28 54,8 3. Houston 61 27 34 44,3 4. Memphis 62 21 41 33,9 5. San Antonio 62 13 49 21,0

Severozápadní divize

1. Minnesota 62 43 19 69,4 2. Oklahoma City 61 42 19 68,9 3. Denver 62 42 20 67,7 4. Utah 62 28 34 45,2 5. Portland 60 17 43 28,3

Pacifická divize