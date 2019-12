Nečekaná smrt kolegy Málka jej zasáhla. Čerpal jsem od něj inspiraci, vzpomíná olympijský vítěz Kostelecký

Praha Na stříbrného medailisty z olympiády v Sydney Petra Málka vzpomíná jako na dříče a inspiraci, jeho smrt ho zasáhla. „Potkávali jsme se na závodech, před olympiádou v Pekingu jsem byli často na Kypru. Když jsem tam jel sám trénovat, bydlel jsem u něho. Pro střelbu toho hodně dokázal,“ poznamenal se zármutkem střelec David Kostelecký.

„Byli jsme kamoši, ta zpráva mě přepadla, když jsme byli na soustředění na Kypru. Něco jsme spolu prožili, je to pro mě šok,“smutnil v rozhovoru pro Brněnský deník olympijský vítěz v brokové střelbě z Pekingu 2008 David Kostelecký.

Ten byl u největšího Málkova úspěchu - stříbra z olympijských her v Sydney v roce 2000. „Viděl jsme jeho finále a to, když mu věšeli medaili na krk. Na to mám živou vzpomínku. Ať už jako střelec nebo později trenér to byl dříč, člověk si od něho mohl vzít motivaci, nebál se práce. Jeho filozofie byla, že se musí makat,“ líčil Kostelecký.

Kromě olympijského úspěchu se stal Málek dvakrát mistrem světa v soutěži družstev v letech 1990 a 2001 a třikrát týmovým evropským šampionem. V roce 1999 vybojoval bronzovou medaili v individuální soutěži na mistrovství Evropy ve francouzském Poussanu.



O rok později ukončil kariéru podruhé, neboť mu po úspěchu v Sydney přicházely lukrativní nabídky na pozici národního trenéra. Rozhodl se pro angažmá na Kypru, kde pracoval až do her v Pekingu v roce 2008, poté vedl mimo jiné i Georgiose Achilleose, mistra světa a Evropy.

Stříbrný střelec ze Sydney 2000 Petr Málek.

