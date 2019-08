Nejdřív fanoušek, teď chystá trofeje. Poháry pro GP vyrábí sklář z Valašského Meziříčí

Velká cena ČR motocyklů 2019

Hlavní program na Masarykově okruhu:



Pátek

9.00–11.35 první blok tréninků

13.15–15.50 druhý blok tréninků

Sobota

9.00–11.35 třetí blok tréninků

12.35–15.45 kvalifikační jízdy

Neděle

8.40–10.00 zahřívací kola

11.00 závod Moto3

12.20 závod Moto2

14.00 závod MotoGP

Jak se na okruh dostat:

Ode dneška do neděle pojedou mimořádné bezplatné autobusové linky MHD 400 z Mendlova náměstí v intervalech od dvou do 30 minut podle poptávky. Z kempu a nově i z parkovišť v Žebětíně pojede k automotodromu okružní linka X. Také ta je zdarma a jezdí v měnících se intervalech od pěti do 30 minut.