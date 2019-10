Nejdříve jim vyloučil hráče, poté pózoval s fanoušky soupeře. ‚Šokující‘, zlobí se viceprezident ragbistů Francie

ÓITA Vedení ragbyové federace začalo prošetřovat situaci, kdy jihoafrický rozhodčí Jaco Peyper zesměšňoval s fanoušky Walesu událost, kdy ve čtvrtfinálovém zápase MS v ragby Francie-Wales vyloučil za faul loktem Francouze Sebastien Vahaamahina. „Pokud je tato fotka skutečná, tak je to pro mě velmi šokující. Bude potřeba řádného vysvětlení,“ zlobí se Serge Simon, jenž je viceprezidentem francouzského ragby.

Na inkriminovaném obrázku je vidět zvednutý loket sudího Jaca Peypera do brady fanoušků poté, co vyloučil Sebastien Vahaamahina. Wales sice po poločase prohrával 10:19, po vyloučení ale převedl klíčový obrat a slavil po výhře 20:19 postup do semifinále.



Vyloučení Sebasitena Vahaamahina:

V podobném duchu postupuje vedení ragbyové federace, která se snaží zjistit fakta okolo zmiňované fotky.

„Vedení ragbyové federace si je vědoma fotky, která byla pořízena na sociálních sítích. Je na ní Jaco Peyper s fanoušky Walesu po čtvrtfinále. Bylo by nevhodné se k tomu dále vyjadřovat, shromažďujeme zatím všechny podklady,“ stojí v oficiálním prohlášení.

Čtvrtfinálový zápas byl pro devětatřicetiletého sudího padesátým zápasem v kariéře.

Wales se utká o finále 2. listopadu v Jokohamě proti rodné zemi Peypera - Jižní Africe.