Některé sporty by nám mohly 12. místo závidět, myslí si házenkářský veterán Galia

Vídeň Podle brankáře Martina Galiy se čeští házenkáři nemusejí za vystoupení na evropském šampionátu stydět a konečné dvanácté místo by jim mohly některé jiné sporty závidět. Čtyřicetiletý gólman nechal svoji budoucnost v reprezentaci otevřenou, na Euru se prý ale představil naposledy.

Český tým na šampionátu postoupil ze základní skupiny, ve čtvrtfinálové fázi ale prohrál všechny čtyři zápasy a neobhájil předloňské šesté místo. „Chtěli jsme postoupit ze skupiny, to se povedlo. Nepovedlo se to se dvěma body, jak jsme chtěli. Že končíme ve druhé fázi s nulou a s dvanáctým místem, to bych nebral negativně. Vzhledem k podmínkám, které házenkáři v Česku mají, je to takové zadostiučinění, že to děláme dobře, a některé sporty by nám mohly dvanácté místo závidět,“ řekl Galia novinářům.



Reprezentanti až na zápas se Španělskem se všemi soupeři drželi krok, ale závěr většinou nezvládli. „Viděli jsme, že v každém zápase na mezinárodní scéně se každá hluchá minuta trestá. To, co nás zdobilo před dvěma lety v Chorvatsku, že jsme dokázali ty zápasy buď dovést do vítězného konce nebo do remízy, jsme tady bohužel nedokázali. Už úvodní porážka s Rakouskem znamenala to, že musíme ve skupině vyhrát všechno. To se nám povedlo, porazili jsme Makedonii i Ukrajinu. Potom už nás čekali velice kvalitní soupeři,“ konstatoval Galia.

„Pokud jsme chtěli udělat úspěch, potřebovali jsme nějaké zápasy vyhrát. Myslím, že s každým soupeřem jsme se drželi do posledních minut, ale vždycky jsme udělali nějakou chybu nebo jsme neproměnili stoprocentní šanci a prohráli jsme. Nemáme se ale za co stydět. Ukázali jsme, že tým má sílu a potenciál do budoucna. Máme ale ještě kus práce před sebou,“ dodal Galia, jehož tým se s mistrovstvím rozloučil středeční prohrou s Německem.

Ve 40 letech byl Galia druhým nejstarším hráčem Eura za portugalským gólmanem Humbertem Gomesem. „Teď jsem hrozně unavený. Takhle dlouhý turnaj, to už pro mě není. Každé dva dny hrajete. Je dobře, že mi Tomáš Mrkva pomohl, chytal fantasticky. A já jsem se dokázal připravit na utkání, na které jsme se domluvili, že odchytám. Musím říct, že se mi tady chytalo velmi dobře,“ uvedl Galia, který měl na turnaji úspěšnost zákroků 30 procent.

Zatím není rozhodnutý, zda bude v reprezentaci nadále pokračovat. „Řekl jsem, že to je moje poslední mistrovství Evropy. To je stoprocentní. Uvidíme, co bude dál. Musím být zdravý, cítit se na to a cítit podporu trenérů. Všechno je možné, ale vždycky se budu rozhodovat až před finální nominací. Musím vědět, že týmu dokážu pomoci. Pokud bych viděl, že to nejde, přenechám místo mladším,“ dodal gólman polského Zabrze, kde má smlouvu ještě na další sezonu.