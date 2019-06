Nová česká hvězda udivuje lehkostí. Může porazit kohokoliv, říká kouč Vondroušové

PRAHA Do už tak zamotaného světa špičkového ženského tenisu razantně vstupuje další neznámá. A pro Česko velmi příjemná. „Neříkám, že by měla pokaždé jednoznačně vítězit,“ nadechne se Jan Hernych. „Ale v jednom zápase dneska může porazit kohokoli.“ Kouč devatenáctileté slečny Markéty Vondroušové nepřehání.

Petra Kvitová se odhlásila, Karolína Plíšková vypadla. Kateřina Siniaková si dnes na Roland Garros zkusí velkou bitvu proti světové jedničce Naomi Ósakaové, a pokud proti favoritce neuspěje, zůstane Vondroušová z krajanek sama.



Jako poslední naděje. „Na to zatím nejsem zvyklá,“ usměje se. O to rychleji si zvyká na velké arény, velké zápasy – i na velké výhry.

Vondroušová je podruhé v kariéře v grandslamovém osmifinále. Na Roland Garros zvládla 3. kolo proti Španělce Suárezové přesně podle toho, co cítí její kouč Hernych.

Spokojená Markéta Vondroušová.

„Jen málokdy zareaguje špatně. Ve výměnách z devadesáti devíti procent volí správná řešení. To je prostě dar,“ oceňuje bývalý 59. tenista světa. Pracovat s takovým talentem zní zodpovědně.

„Ale je to radost. Nekladu na sebe tlak, snažím se jí hlavně dělat na turnajích pohodu, aby se mohla soustředit jen na tenis. Ono je to klišé, ale my si fakt říkáme, že jdeme nejen zápas od zápasu, ale game od gamu, míček od míčku.“



Výsledkem je něco, co na teenagerku poměrně udivuje.

Že má Vondroušová talent? Že skvěle umí zkracovat hru? To bylo znatelné už třeba před dvěma lety, kdy na Roland Garros debutovala jako úspěšná kvalifikantka, tehdy jako mašina sbírala výhry na turnajích nižších kategorií.

Ale že na pěti podnicích po sobě – včetně velkých akcí v Indian Wells, Miami a v Římě – dojde pokaždé minimálně do čtvrtfinále? Že je po tuctech zdravotních obtíží najednou fyzicky odolná? To je ta pravá změna.

„Děláme program tak, abych byla fit a nejela na turnaj, když mě něco bolí. Radši vynechám a připravím se na další. Prostě abych měla do hry chuť,“ říká Vondroušová.

Markéta Vondroušová

Dál jí – byť jen na dálku – posílá rady slavný bouřlivák Jiří Hřebec. Hernych s ní cestuje, přibyli fyzioterapeut Martin Janoušek, kondiční kouč Michal Vágner.



„Je super, že to takhle funguje,“ oceňuje Vondroušová. „Cítím, že investice do týmu se vyplácí. Mám už člověka na všechno: když mě něco bolí, když je potřeba dělat na fyzičce.“

Příjemně na cvičišti, příjemně na kurtu. Tak to teď mají.

„Spolupráce je hrozně nenucená,“ připomíná Hernych, že ho dříve právě Hřebec vedl a on sám využíval Vágnerovy služby.

„O všem si povídáme přirozeně. Není tam žádná křeč, že by někdo chtěl něco vědět a bál se si o to říct. Myslím si, že je to cítit. Je sranda, pohoda.“

Vondroušovou v neděli proti Lotyšce Sevastovové, 12. v žebříčku WTA, čeká zápas o životní úspěch. Samozřejmě s dodatkem „prozatímní“. Růst cítí sama.

„Myslím si, že už mám lepší ty nejdůležitější body. Už si neříkám: Teď to tam dej, musíš... Jsem klidnější. Celkově vyrovnaná,“ říká a¨uvědomuje si: „Záleží na mně. Nečekám, až někdo zkazí míč.“

Zbraní má dost. V týmu už žertovali, že by mohli vyrábět trička s nápisem Dropshot Queen – královna kraťasů. „Má na ně výborný cit v ruce. A nejen na kraťasy, ale i na loby a další vychytávky,“ všímá si Hernych.



„Dokáže sama soupeřky odhadnout. Ono je něco jiného se připravovat na zápas – a pak to předvést na kurtu.“

Do velkých kariér Kvitové s Plíškovou je pořád ještě daleko, ale dívka s tenisovým darem to může začít měnit brzy. Že by už teď v Paříži?