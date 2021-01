Nový McGregor nastupuje na Poiriera. Potlačil svoji temnou stránku, aby mohl opět vítězit?

Abú Zabí Dokončil tréninkový kemp v Dubaji a vyrazil do Abú Zabí, kde má v neděli nad ránem po roce znovu bojovat v MMA. Na 140 kilometrů dlouhou cestu nevyrazil autem ani letadlem. Pronajal si obří, soukromou jachtu. Po palubě chodil v lehkých teplácích, bez trička a potetované tělo i úsměvy nabízel hlídkujícím fotografům. Ano, irský bojechtivec Conor McGregor se vrátil. Jenže ne ten starý. Nový McGregor.

Jako první v historii organizace UFC držel v jeden moment dva pásy šampiona dvou různých váhových kategorií, pravidelně díky němu lidé po celém světě lámali rekordy sledovanosti, s boxerem Floydem Mayweatherem vstoupil do ringu k boxerskému mači, jenž mu vydělal desítky a desítky milionů dolarů, zrovna před pár dny se na sociálních sítích pochlubil hodinkami v hodnotě jednoho milionu dolarů...

Kde McGregor bere novou motivaci, aby znovu trápil své tělo a vstoupil do klece? Vždyť už tolikrát oznámil konec kariéry, že jste to přestali počítat.

„Ta otázka tu bude vždycky. Ten chlap je tak bohatý, jak moc může být ještě hladový?“ nadhodil otázku prezident UFC Dana White.



 @TheNotoriousMMA with all the other UFC fighters who have a KO victory across three different weight classes. pic.twitter.com/R3hM7w8Kyi — thesportsman (@TheSportsman) January 19, 2021

„Vždyť já sotva začal! To tu nemůžu být? Já to chci, chci se ukázat fanouškům. Sleduju nejlepší momenty kariér Muhammada Aliho, Mikea Tysona... A já chci, aby ty moje byly dlouhé jako film. Motivuje mě tolik věcí. Ano, byl jsem dvojnásobným šampionem, ale víte co? Já to chci znovu. To šampioni dělají. Dobývají znovu a znovu,“ prohlásil McGregor energicky a s širokým úsměvem na čtvrteční tiskovce.



Komu by se stýskalo po urážkách, excesech a vulgaritách, má smůlu. McGregor působí zcela jiným dojmem.

Snad nejlépe to v osobním sloupku popsal redaktor ESPN Ariel Helwani: „Působí tak pohodově, klidně a smířeně. Pobíhají kolem něj jeho děti, snoubenka a on je prostě šťastný, že zase může zápasit. Jen se sám sebe ptám, zda je klidnější a disciplinovanější McGregor také lepším zápasníkem?“



Zhruba mezi šestou a osmou nedělní hodinou ranní SEČ by měl sám Ir odpovědět. V odvetě se utká s Dustinem Poirierem, tentokrát v lehké váze do 70 kilogramů.

I na tom se dá krásně ilustrovat, jak moc se změnilo. Když spolu zápasili poprvé v roce 2014 - a Conor nepotřeboval ani dvě minuty na to, aby Poiriera v pérové váze (66 kg) knokautoval - létala sprostá slova při každé příležitosti. Úcta neexistovala.

Teď? Samozřejmě, McGregor zůstává sebevědomým bojovníkem, Poiriera prý ukončí do minuty, ale taky mu projevil nepokrytý respekt. Navíc věnoval půl milionu dolarů na Poirierovu charitu „Good Fight“.



Podívejte se na letošní staredown mezi oběma bijci:

„Jak bych mohl nemít k Dustinovi úctu? Vždyť z něho vyrostl šampion. A já ho oceňuju i ve své knize. Je mi velkou ctí, že s ním můžu znovu jít do klece. Pořád mezi námi zůstává vášeň, ten oheň nezmizí. Zápasíme spolu, ale taky ho obdivuju,“ řekl McGregor.



„Nechci, aby to vypadalo, že si vzájemně masírujeme záda, ale opravdu věnoval peníze mojí nadaci. A jako chlap chlapovi ti, Conore, chci říct, že pomůžeš mnoha lidem,“ reagoval Poirier.



Podívejte se na výměnu mezi McGregorem a Poirierem, kdy si oba navzájem vyjádřili úctu:

The competitive fire is still there, but so is the respect.@TheNotoriousMMA and @DustinPoirier will share the Octagon, some hot sauce, and a vision for the donation discussed back in October. #UFC257 pic.twitter.com/mI8FBmzHvu — ESPN MMA (@espnmma) January 21, 2021

McGregor nečiní záslužnou věc pouze před televizními kamerami před bojem. Když na jaře propukla koronavirová pandemie, stal se z něj obhájce opatření proti šíření nemoci. Natáčel videa, vyzýval lidi, ať zůstanou doma, nosí roušky, věnoval nemocnicím a jejich pracovníkům vybavení za miliony dolarů.

A uznejte, vidět McGregora s dioptrickými brýlemi dodává novému dojmu další rozměr. Nestalo se to zčistajasna, McGregor projevoval úctu už před rokem svému tehdejšímu soupeři Donaldu Cerronemu. Když ho knokautoval po čtyřiceti vteřinách, s úctou šel objemout i Cerroneho babičku, která svého vnuka doprovázela.

Mnozí změnu chování vysvětlují rolí otce. McGregor dává zvláštní důraz, aby šel svému synovi Conoru juniorovi a dceři Croie příkladem.

Conor a Conor Jr. při podepisování plakátů:

„Děti jsem potřeboval, moc mi pomohly. Jsem moc, moc šťastný a pyšný,“ tvrdí McGregor.



Stále tu zůstává pár „nečistot“.

Jen pár dní před zápasem média přinesla zprávu, že McGregor čelí další žalobě, žena ho viní ze znásilnění v roce 2018 a požaduje přes dva miliony dolarů. McGregor stále rýpe do svého arcirivala Chabiba Nurmagomedova, loni vytočil Danu Whitea, když na sociálních sítích zveřejnil jejich soukromou konverzaci.

Tak už to ale bývá, když každý váš krok sledují miliony lidí, vy jste slavný a bouřliváka máte v povaze.

„Ta žaloba není nic nového, dva roky to policie šetřila, z ničeho mě neobvinila, byl jsem očištěn. A Chabib? Nepřeju mu nic zlého, ale ta válka není u konce. Vím, že se mě bojí. Když mě v roce 2018 porazil, moc dobře věděl, že on byl v nejlepší formě a já v nejhorší. A stejně jsem ho trápil do čtvrtého kola. Musel ze sebe vydat to nejlepší. Nebudu se za ním honit, ale zničím ho, na ten zápas dojde, jinak bude problém!“ řekl McGregor.

„Pro mě zápasení nikdy neskončí,“ dodal. „Nezbavíte se mě. Ten konec kariéry? Měl jsem pocit, že se mnou nezacházejí s respektem, otrávilo mě to, tak jsem zmizel. Popravdě? Budu tu, dokud budu moct!“



McGregor prý plánuje během dalších 18 měsíců nastoupit k sedmi zápasům, to je vražedné tempo.

Ale třeba prezident UFC White tomu věří: „Z ničeho nemůžu být nadšený víc než z motivovaného a dobře naladěného Conora. A já můžu říct, že on teď takový je. Pravý McGregor je tu!“

Ano, všechno může být pouhá póza, aby zaujal fanoušky a přesvědčil veřejnost. Ale proč by to dělal. Úletů měl dost na to, aby se z nich poučil.

Podívejte se na páteční staredown mezi McGregorem a Poirierem při „slavnostním“ vážení: