O finále proti vítězné ranařce. Plíšková v semifinále Wimbledonu vyzve Sabalenkovou

LONDÝN/PRAHA Druhého července tomu bylo přesně 10 let, co Petra Kvitová vyhrála první ze svých dvou wimbledonských titulů. Tehdy jednadvacetiletá kometa na londýnské trávě ve finále přetlačila ruskou carevnu Marii Šarapovovou a o tři roky později dosáhla na mísu Venus Rosewater podruhé, když smetla Kanaďanku Eugenii Bouchardovou.

V následujících letech ji na pozici české jedničky dostihla Karolína Plíšková a čekalo se, že právě o dva roky mladší rodačka z Loun převezme štafetu aktuálně největší tuzemské tenisové hvězdy.



Povedlo se jí to tak napůl. Po Wimbledonu 2017 se sice na osm týdnů stala jako první Češka světovou jedničkou, ovšem na samotném londýnském grandslamu vypadla už ve druhém kole. Celkem posbírala už šestnáct titulů, jenže ten grandslamový jí zatím stále uniká. Na US Open v roce 2016 se dostala do finále, na Roland Garros 2017 byla v semifinále, stejně jako o necelé dva roky později v melbournském Australian Open.

„Já už si to nepřeju. Už ne. Fakt!“ reagovala poněkud ironicky po dalším neúspěšném pokusu při US Open 2019 na dotazy, kdy už zvedne nad hlavu nějakou trofej z turnajů „velké čtyřky“. „Myslím, že pojedu dál a budu čekat. Šancí mám dost. Doufám, že se mi všechno jednou sejde,“ dodala poté s neuvadající vírou.

Během let zkoušela pracovat na různých aspektech své hry, měnila trenéry (aktuálně ji vede Sascha Bajin), vyhrávala další turnaje, ale na metu jménem grandslamový titul stále ne a ne dosáhnout.

Málokdo věřil, že tomu bude zase jednou blízko právě na letošním Wimbledonu. Předtím na Australian Open ani Roland Garros neprošla do druhého týdne, nevyšly jí také přípravy na trávě v Berlíně a Eastbourne, kde ztroskotala vždy hned na první soupeřce. A poprvé od září 2016 vypadla z elitní desítky žebříčku WTA.

Nakonec je to ale právě Plíšková, kdo z desítky českých zástupců v All England Clubu došel nejdál. V pěti duelech přitom neztratila ani set. I když například hned v prvním kole se semifinalistkou French Open Tamarou Zidanšekovou ze Slovinska musela otáčet úvodní set z 2:5 na 7:5 a čelila setbolu. Proti dalším soupeřkám však už sama diktovala tempo hry, v jednotlivých sadách jim povolila maximálně tři gemy a rázem z toho byl postup mezi nejlepší čtyřku turnaje.

„Je to velká věc. Zvlášť po špatných výsledcích na přípravných turnajích,“ povídala radostně po úterní výhře nad Švýcarkou Viktorijí Golubicovou 6:2, 6:2. „Připadám si trochu jako ve snu. Věřila jsem, že svou hru najdu, a jsem šťastná, že se to povedlo tady.“

Vezme tak zřejmě nejslavnější turnaj světa, který však dosud příliš v lásce neměla, na milost? „Ještě ne,“ podotkla s úsměvem. „A možná mi to pomáhá. Tím, že ho nenávidím, ne, to je silné slovo, že ho nemám ráda, proto se mi teďka tak daří. Ale už je to samozřejmě lepší.“

Dnes ji čeká druhá nasazená Aryna Sabalenková. Třiadvacetiletá Běloruska je s 34 výhrami v sezoně v tomto ohledu aktuálně nejlepší na okruhu a od jejího střetnutí s Plíškovou se čeká souboj plný tvrdých podání a razantních úderů. „Dává ohromné rány ze servisu i při výměnách. Nebude čas na velké přemýšlení nad taktikou. Musím dělat rychlá rozhodnutí,“ uvědomuje si Plíšková. „Taky mám zbraně, které jí můžou škodit. Třeba podání. Potřebuju hrát rychle a dostat ji pod tlak.“

Bude to těžká zkouška, ale třeba bude mít Karolína Wimbledon ještě raději.