Od ragby na šipkařský trůn. Kdo je Velšan Price, nová světová jednička?

Londýn Až nečekaně jednoznačně se vyvíjelo nedělní finále 28. mistrovství světa v šipkách organizace PDC. Světová trojka Gerwyn Price, který se do souboje o celkový triumf dostal vůbec poprvé, vedl proti třináctce žebříku a dvojnásobnému šampionu Garymu Andersonovi už 5:1 na sety. Jenže potom nedokázal uzavřít v sedmém setu, a když už mohl dotáhnout zápas k vítězství, promarnil hned jedenáct možností na ukončení duelu.

„Nikdy v životě jsem necítil takový tlak. Nikdy jsem nebyl v takové situaci, že bych mohl vyhrát mistrovství světa, bylo to těžké,“ přiznal pětatřicetiletý Price, který po dalším a dalším selhání kroutil hlavou a klopil oči. Přitom předtím zahrál i nejlepší set v dějinách finálových bitev s průměrem přes 136,4 bodu na tři šipky.

Jenže ani o patnáct let starší Skot Anderson nezvládal klíčové momenty lépe, a tak Price v desátém setu přece jen trefou na double pět stvrdil své vítězství. „Musel jsem nechat Garyho, aby mi svými chybami dal další příležitosti,“ líčil Price. „Ale je to nepopsatelný pocit. Vznáším se v oblacích, je to pro mě celý svět,“ radoval se muž, který šampionát vyhrál jako první Velšan v historii.

S emocemi to přehání

Price přitom začal psát svou šipkařskou kariéru až v roce 2014, kdy přitom mnoho jeho soupeřů mělo na kontě již velké úspěchy. Do té doby hrál závodně ragby, čehož se však rozhodl vzdát ve prospěch šipek. „Mám v nich před sebou lepší budoucnost,“ pravil sebevědomě a díky vítězství v kvalifikační škole získal místo na okruhu PDC.

Výbušný a fyzicky náročný sport tak vyměnil za odvětví, kde je naopak zapotřebí přesnost, klid, trpělivost a soustředění. Nicméně jeho vyrýsovaná postava, odlišná od soupeřů s bříškem, dává vzpomenout, co dělal dřív. A přes přezdívku Iceman (Ledový muž) podle postavy z filmu Top Gun dokáže své emoce dát pořádně najevo.

Kvůli nim se dostal také do několika konfliktů přímo na turnajích, když jeho excentrické projevy soupeři i diváci těžko snášeli. Na Grand Slam of Darts 2018, kde získal svou první velkou trofej, ho za nepřístojné chování dokonce penalizovali rekordním trestem: dostal tříměsíčním zákaz činnosti s podmíněným odkladem na šest měsíců a pokutu 21 500 liber, která mu nakonec byla o necelou polovinu snížena. Zároveň má za sebou i pár bolestivých konfliktů z doby, kdy dělal v baru vyhazovače.

Není divu, že na něj fanoušci leckde bučí, čehož však zůstal na letošním šampionátu v londýnské hale Alexandra Palace kvůli nucené absenci diváků ušetřen. „Neříkám, že chci, aby fanoušci byli pořád takoví, ale udělali tím ze mě silnějšího hráče,“ je Price přesvědčen o tom, že mu oboustranné emoce, i když se postupně trochu zklidnil, pomohly na vrchol.

Na úplný vrchol. Kromě 25 kilogramů těžké trofeje Sida Waddella a půl milionu liber pro šampiona mu totiž nově náleží také post krále žebříčku Order of Merit, kde po sedmi letech vystřídal Nizozemce Michaela van Gerwena. Právě před sedmi lety se přitom Price teprve začal šipkám věnovat naplno. „Že to dokážu, o tom se mi ani nesnilo,“ těšil se ze životního úspěchu. „Stát se jedničkou je ještě těžší než vyhrát mistrovství. Na tom musíte pracovat dva roky, proto myslím, že jsem si to zasloužil.“