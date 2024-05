Za zlato 2,4 milionu. Odměny pro české olympijské medailisty zůstanou stejné

Aktuální výše prémií platí od zimních olympijských her v Pchjongčchangu 2018, kdy ji dodatečně schválilo ministerstvo školství. To tehdy převzalo vyplácení odměn od Českého olympijského výboru. Stejné sumy pak inkasovali medailisté z olympijských her 2021 v Tokiu i zimní olympiády 2022 v Pekingu. V prémiích je zahrnuta i odměna pro realizační týmy.

Tenistky Krejčíková a Siniaková si předávají zlaté medaile za výhru v Tokiu (1. srpna 2021)

Od Tokia 2021 odměny úspěšným olympionikům vyplácí NSA, jejíž návrh schvaluje vláda. „Mohu potvrdit, že námi předložený návrh na odměny olympioniků vláda schválila. Odměny jsou schválené ve stejné výši jako na minulé olympiádě. Týká se to jak olympioniků, tak paralympioniků,“ napsala Machová.

Poslední letní hry přinesly české výpravě rekordních 11 medailí včetně čtyř zlatých. Olympijskými šampiony se v Tokiu stali judista Lukáš Krpálek, kajakář Jiří Prskavec, střelec Jiří Lipták a tenisový pár Kateřina Siniaková, Barbora Krejčíková.

Nižší než dosud byly prémie pro české olympijské medailisty naposledy na letních olympijských hrách 2016 v Riu de Janeiro, kdy sportovci dostali za individuální zlato 1,75 milionu korun, za stříbro 875.000 a za bronz 525.000 korun.