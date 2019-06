Omluva za zpackanou tiskovku. Chci hrát se Serenou smíšenou čtyřhru ve Wimbledonu, říká Thiem

VÍDEŇ Čtvrtý hráč světového žebříčku ATP Dominic Thiem nabídl, že bude hrát smíšenou čtyřhru se Serenou Williamsovou, aby definitivně zažehnal spor, který vznikl na French Open. „Zpětně to beru jako legraci. Takováto chyba na grandslamovém turnaji je hodně úsměvná,“ bere nyní vše s nadhledem Thiem.

Rakušan Dominic Thiem obvinil Serenu Williamsovou z arogantního chování poté, co byl požádán, aby přesunul svoji tiskovou konferenci, aby vytvořil prosto pro třiadvacetinásobnou grandslamovou vítězku.

Jeden z nejlepších antukářů planety zrovna v němčině v hlavní místnosti pro tiskové konference odpovídal krajanům. Ale pak jen zaraženě poslouchal, co mu říkají zástupci turnaje.

Bylo to jednoduché: Konec, hotovo, sem jde Serena.

„To je fakt vtip,“ odsekával Thiem. „Já musím opustit místnost jen proto, že má přednost ona? Teď vážně - co to jako má být? Sakra, kašlu na to. Nebo jsem snad nějaký junior?“

Dominic Thiem a jeho emoce.

Nyní však Rakušan otočil.



„Pravděpodobně to nebyla chyba Sereny. Chtěl bych se omluvit za svoje impulzivní chování. Její úspěchy považuji za neuvěřitelné. Chtěl bych s ní hrát ve Wimbledonu smíšenou čtyřhru,“ říká poražený finalista French Open.

Nyní Thiem věří, že hlavní vinu nesou organizátoři turnaje, kteří Thiema přerušili po vítězství ve čtvrtém kole French Open nad Pablem Cuevasem.

„Zpětně to beru jako legraci. Takováto organizační chyba na grandslamovém turnaji je hodně úsměvná,“ bere nyní Thiem vše s nadhledem.

Serena Williamsová vyhrála smíšenou čtyřhru na Wimbledonu v roce 1998. Tehdy ještě jako 16 letá juniorka vyhrála po boku Běloruse Maxe Mirného, s reprezentačním kolegou Francisem Tiafoem opanovala také lednový Hopman Cup.