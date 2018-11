Opili se, nadávali soupeřům a lámali jejich košťata. Olympijští vítězové museli opustit prestižní turnaj

red deer Před čtyřmi lety dosáhl životního úspěchu, v ruském Soči mu pověsili na krk zlatou olympijskou medaili. Teď kanadský curler Ryan Fry poutá pozornost znovu. Kvůli opileckému skandálu. Spolu s celým týmem byl za nepřístojné chování vyloučen z prestižního turnaje Světové curlingové tour v Red Deer.

Nablýskaná scéna, kde se střetávají mistři světa i olympijští vítězové a kde se hravá o desítky tisíc dolarů.



Přehlídka nejlepších „profíků“ a jejich nevšedního umění. To jsou turnaje Světové curlingové tour. Právě na jedné takové akci si Fry uřízl pořádnou ostudu.

Spolu se spoluhráči Jamiem Koem, DJ Kidbym a Chrisem Schillem lámal košťata, nadával, ostatním curlerům rozházel věci v šatně.

Kvartet dal v neděli pořadatelům Red Deer Classic nejeden důvod k tomu, aby byl vyloučen. A k tomu také došlo, opilí Kanaďané přišli o svůj závěrečný zápas a domácí podnik pro ně předčasně skončil.

„Byli namol, lámali košťata a mluvili sprostě. Nikdo se na ně nechtěl dívat. Obtěžovali ostatní, poničili vybavení šaten a další curleři si stěžovali, že po šatně mají rozkopané věci. Řekli jsme si, že to už stačilo,“ zdůvodnil diskvalifikaci Frye a spol. manažer curlerského areálu Wade Thurber.

Jak Fry, tak skip mužstva Koe se už za své chování omluvili. „V sobotu jsme udělali chybu v úsudku,“ vysvětloval Koe, kde se stala chyba. Bujarý večírek před finálovým dnem Red Deer Classic se zkrátka nevyplatil.

Fry a jeho nové motto: „Vaše nejlepší já přijde po nejhorší cestě, jakou jste se mohli vydat“

I want to express how sorry I am to everyone affected by my actions on Saturday. I never meant to offend anyone but that’s the result of a poor decision - I have to live with the consequences and will be taking every step needed to guarantee this never happens again. #notgivingup pic.twitter.com/3gnjkDam1W