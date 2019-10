Paddleboard rozvíjí všechny části těla. A navíc sportujete v přírodě, říká berounský trenér Petr Šírer

Beroun Že se na řece Berounce objevují paddleboardy není žádná novinky. Že ve městě vznikl dětský oddíl vedený zkušeným trenérem, který učí děti sportovat na tomto populárním druhu plavidel, to už novinka je. Paddleboardisté jsou součástí Konoistického oddílu Tělovýchodné jednoty Lokomotiva Beroun a trénuje je Petr Šírer. Oddíl teď hledá nové členy. A to nejen děti.

Paddleboardy jsou teď velmi populární sportovní nářadí. V čem tkví přínos tohoto sportu pro lidské tělo?

Jako trenér jsem nadšený z toho, že tento sport nevytváří jednostrannou zátěž. Naopak, je to komplexní pohyb. Rozvíjíte ramena, záda, břišní svaly, core (označení pro skupiny svalů, které nazýváme hlubokým stabilizačním systémem nebo také svalovým korzetem – pozn.red.), nohy. Zároveň rozvíjí stabilitu u člověka. Trénuji na paddleboardu svého syna už od malička právě proto, že to považuji za velmi zdravý druh pohybu. Navíc je to pohyb v přírodě, v na řece…

Takže je to sport vhodný pro děti?

Rozhodně. Vedlejším efektem je zlepšující se otužilost a potažmo imunita. Vidím to na svém synovi, který dřív býval nemocný. Navíc je to doslova hravý sport. Na paddleboardu můžete hrát na vodě na babu a podobně… Chtěl bych, aby naše tréninky byly co nejvíce pro děti zábavné. Já mám zkušenosti z jiných vodáckých disciplín: z kanoí, z kajaků, ale pohled z poddleboardu na řeku a na krajinu je úplně jiný. Na rozdíl od tradičních lodí se dá „prkno“ vyfouknout a zabalit. Třeba u nás kolem Berounky vede trať, takže není problém někam vlakem vyjet a vrátit se po vodě. Paddleboard snadno převezete autem i letadlem.

Jak přihlásit dítě do oddílu: Tréninky dětí na paddleboardech zaštiťuje Kanoistický oddíl TJ Lokomotiva Beroun. Dětský oddíl vede Petr Šírer. Rodiče zájemců o tento sport je mohou kontaktovat na mobilním telefonu 603 472 609 či na e-mailu: petrsirer@seznam.cz. Další informace o aktivitách oddílu najdete na facebookových stránkách www.facebook.com/KanoistikaPaddleboardBeroun/



Kanoistický oddíl, který tradičně sídlí na berounské Štulovně, hledá nové děti. Kdo se může přihlásit?

Nabíráme děti od deseti let. Druhou podmínkou je, že zájemce musí umět plavat. Samozřejmě že na tréninku používáme vesty. Pokud bychom se vypravili na nějakou divočejší vodu, tak budeme mít na hlavách přilby. Chystáme se trénovat třeba na kanále v Roztokách u Křivoklátu. Rád bych, aby se děti v oddíle poznaly ducha fair play. Na tom mi hodně záleží.

Musí mít zájemce svůj paddleboard?

Ne, vybavení pro děti máme oddílové. „Prkna“ i vesty. Zázemí máme díky TJ Lokomotiva Beroun přímo u řeky.

Sezóna na vodě pomalu končí. Co chystáte pro děti na zimu?

Máme vymyšlený koncept „suchých“ tréninků. Budeme pilovat balanční dovednosti na slackline (balancování, chození a skákání na popruhu upevněném mezi dvěma body, například stromy – pozn.red.) a dalších pomůckách. Součástí bude všeobecná fyzická příprava: běhání, cvičení… Máme domluvenou, ve spolupráci s cyklistickým oddílem, tělocvičnu na zimní měsíce. Také se chceme věnovat dovednostem, které souvisí s vodou jen okrajově, ale jsou důležité: třeba základům první pomoci.

V Berouně trénujete na klidné vodě nad jezem elektrárny. Jaké disciplíny už paddleboarding má?

Je to podobné, jako na tradičnějších kajacích či raftech: jezdí se klidná voda i ta divoká. Disciplíny zahrnují rychlé, výbušné sprinty, pak slalom mezi bójkami, kde dojde i na ovládání „prkna“ při obratech. Jezdí se i dlouhé trati. Sjíždí se také divoká voda – mezi řekami je populární Salza, nebo umělé kanály jako třeba v pražské Tróji. Podle disciplín se liší i paddleboardy: na „rovnou“ vodu jsou užší a rychlejší, na divokou vodu tvůrci upřednostňují stabilitu.

Jak mohou rodiče své dítě na paddleboard přihlásit?

Ideální je kontaktovat mě přes mobilní telefon 603 472 609 či e-mail petrsirer@seznam.cz. Zároveň jsme ve městě rozvěsili informační letáky. Lidé nás najdou i na facebooku na www.facebook.com/KanoistikaPaddleboardBeroun/

Vy jste zároveň místopředseda berounského kanoistického oddílu. Co tento oddíl kromě paddleboardingu dělá?

Kanoisté se tradičně podílejí na pořádání Vodáckého maratonu na Berounce, který se letos jel už po jednačtyřicáté. Oddíl pořádá cyklistické výlety, umožňuje individuální tréninky dospělých z loděnice na Štulovně, pro členy jsou k zapůjčení oddílové kanoe a další vybavení pro tradiční vodní turistiku. Někteří naši členové používají mořské kajaky jak pro expediční cesty, tak pro závodní činnost. Díky zázemí v TJ Lokomotiva Beroun mohou členové využívat za zvýhodněných podmínek další berounská sportoviště. Samozřejmě rádi přivítáme i nové dospělé členy. Náš oddíl patří k tradičním ve městě. Jeho historie sahá až do 40. let minulého století.

Jaké jsou plány oddílu na příští rok?

Kromě Vodáckého maratonu na Berounce bychom rádi připravili i závod na paddleboardech. Beroun má na takovou aktivitu dobré podmínky a myslíme si, že by to bylo atraktivní i pro diváky. Vyjednáváme s pořadateli českého poháru, že by se jeden díl jejich seriálu uskutečnil u nás. Rádi bychom ukázali závody ve sprintu, slalom i vytrvalostní disciplíny. Moje osobní zkušenost je, že kolem tohoto mladého sportu se pohybují fajn lidé a i na závodech bývá přes rivalitu na vodě prima atmosféra.

Zmínil jsi, že jezdíte i na závody. Už má kanoistický oddíl tělovýchovné jednoty Lokomotiva Beroun nějaké sportovní výsledky v paddleboardech?

Ano. Závodíme zhruba poslední rok. Ze závodů vozí medaile dospělí i děti. Například 28.září jsme byli na akci nazvané Napříč Prahou – Přes 3 jezy. To je tradiční pražský vodácký závod s historií sahající až do roku 1939. Trať závodu je dlouhá asi 6,5 říčních kilometrů se startem na Císařské louce (nad Železničním mostem) a s cílem na ostrově Štvanice. Člověk se na paddleboardu podívá i na místa, která jsou normálně nepřístupna. Zajeli jsme třeba do Čertovky. Byl to zážitek.