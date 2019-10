VIDEO: Masakr na vodě. Závodníky Krumlovského vodáckého maratonu kosil jez

VIDEO: Video Facebook Petr Smítka 14. 10. 2019 11:08 Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Můj videozáznam ze startu Krumlovský vodácký maraton 2019

Miluju tu atmosféru, kdy po zaznění sirény vytrysknou gejzíry ze stovek pádel a poklidný říční proud se změní v mořský surf, který se táhne až k jezu ve Vyšším Brodě. No a ten nový vymazlený vejvar ve šlajsně to parádně vygradoval :-)

Se svým seakajakem Stellar S18R jsem si parádně poklouzal a i s pomalejším startem to stačilo na 4.místo v kategorii SeaKayak.

První čtyři místa si mezi sebe rozdělily 2 značky:

1. místo Bora, Kick the waves , Jonatan Šrámek (ČR)

2. místo S18R, Stellar Kayaks, Samuel Mawson Djodan (Austrálie)

3. místo Bora, Kick the waves, Tomáš Slovák (ČR)

4. místo S18R, Stellar Kayaks, Petr Smítka (ČR)

Gratuluji medailovým klukům !

Díky za závod Krumlovsky vodacky maraton

Díky za podporu Stellar Kayaks a Stellar Deutschland