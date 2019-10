Je ten správný čas prorazit? Satoranský má nakročeno do první pětky Chicaga

Chicago Jedno z klíčových pravidel, která se za tři roky mezi basketbalovou elitou naučil ctít, zní následovně: V NBA se vše může změnit ze dne na den, z hodiny na hodinu. I s tímto vědomím však platí, že Tomáš Satoranský je velmi blízko svému dlouhodobému cíli - stát se ve slavné lize členem základní pětky.

„Den, kdy ji ohlásím, přijde,“ mlží Jim Boylen, kouč Chicago Bulls. Nápovědu ale vypustil: „To, v jaké sestavě odehrajeme poslední dvě přípravy, naznačí, jakým způsobem se budeme snažit vítězit.“

Nemusíte být basketbalový analytik, abyste to rozklíčovali. Sestava Bulls v předposledním předsezonním mači proti úřadujícím šampionům Toronto Raptors byla pozvánkou na ročník 2019/20, základní část startuje již příští týden.

Satoranský v ní nechyběl. „Miluju konkurenci,“ pronesl po příletu do Chicaga - a s velkou pravděpodobností teď poprvé v zámořské kariéře zažije pocit, že se o místo v základu nebude rvát, nýbrž ho bude hájit.

Bulls vyhráli 105:91 nad Raptors, slavili poprvé ze čtyř přípravných duelů. Kouč Boylen nikoho ze svých es nepřetěžoval, stále ještě zkouší: Čech dostal necelých 22 minut, za které zvládl 12 bodů při excelentní úspěšnosti střelby (trojky 3/4, celkově z pole 4/5), přidal čtyři asistence a tři doskoky.

Předvedl, proč si ho klub vybral. „Je to prostě dobrý basketbalista,“ uvedl chicagský viceprezident John Paxson. „Rozumí téhle hře. Dobře nahrává, dobře střílí, dobře se rozhoduje.“

Zní to zdánlivě banálně, ale právě v tomto mixu je Satoranského síla: umí vše, a to nadprůměrně, navíc je třeba zmínit i jeho kvality v obraně, na níž defenzivně často vachrlatí Bulls potřebují zapracovat.



„Míč nám s ním šel dobře od ruky. Líbí se mi, jak rychle jsme se rozhodovali, dobrý byl i náš výběr místa,“ oceňuje Boylen další přínos rodáka z Prahy a spoluhráč Otto Porter Jr. přidává: „Dojem na mě dělá mimo jiné to, že se jeho znalosti basketbalu pořád zlepšují.“

Takové věci čísla úplně vyjádřit nedokážou. Ale jednu lehce přehlíženou cifru se zmínit hodí - jako nápovědu, zda Satoranský je, či není připraven na roli prvního rozehrávače.



Při úvodních třech zámořských letech za Washington Wizards často nastupoval na křídle, režii měl garantovanou hvězdný John Wall. Zároveň často marod: kvůli jeho potížím byl Satoranský v minulé sezoně v základu 54krát, a to s průměry 10,7 bodu či 6,2 asistence.



„Když byl John zdravý, patřil k nejrychlejším hráčům, jaké jsem kdy viděl,“ uznale vzpomíná Satoranský pro list Chicago Daily Herald. „Konkurence v tréninku byla úžasná. Navíc se mnou neustále mluvil, radil mi ohledně určitých soupeřů i určitých herních situací... Jakmile jsem podepsal smlouvu s Bulls, za to všechno jsem mu poděkoval.“

Wallův osud je dál nejistý, Američanův výjimečný talent dlouhodobě prohrává s křehkostí těla. Satoranský naopak vstupuje do otevřených dveří.

V Chicagu mu věří od chvíle, kdy se mu po otevření trhu rozhodli dát tříletou smlouvu na 30 milionů dolarů (proč to nezopakovat: i výše kontraktu by mu měla pomáhat).

To, jak se předvedl v přípravě, Boylena rychle přesvědčilo - při nepopiratelné sebestřednosti NBA a odlišnostech zámořského a mezinárodního basketbalu jsou předsezonní přáteláky pro šéfy Bulls patrně podstatnější než skvělé výkony Satoranského na mistrovství světa v Číně.

Nezdá se, že by klub měl začít navazovat na nezapomenutelné časy Jordana, Pippena a dalších ikon, na druhou stranu Bulls působí jako perspektivní tým, jejich ambicí je do pár let pravidelně hrávat play off. Satoranský by v tom měl hrát roli. Na konci října oslaví 28. narozeniny, jeho kariéra je na vzestupu. Díky výrazně zlepšené střelbě je pro soupeře nebezpečnější, umně to kombinuje s pořád stejnou energií, zápalem, pracovitostí.

„Když jsem jako volný hráč zvažoval možnosti, zjistil jsem, že Chicago bude nejlepší volba. Že týmu mohu nejvíce pomoci,“ pronesl.

A Bulls jsou připraveni si nechat pomoci. Tím, že mu svěří roli, na kterou dosud v NBA čekal.