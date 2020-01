Zákaz bot, ve kterých Kipchoge zaběhl maratonský rekord? Podrážka má dávat závodníkům výhodu

Londýn Běh je považován za jeden z nejčistších sportů, v poslední době ale vyvolávají problémy podrážky elitních běžců. Mezinárodní atletická federace World Athletics (WA) se chystá zakázat model bot, ve kterých zaběhl Keňan Eliud Kipchoge maraton pod dvě hodiny a jeho krajanka Brigid Kosgeiová v nich na této distanci překonala světový rekord. Běžecké boty Nike Vaporfly podle kritiků dávají běžcům nefér výhodu.

Problémem kontroverzních bot je jejich podrážka, v níž je vedle pěny uhlíková část, jež při každém kroku pomáhá běžcům k lepšímu odrazu. Podle deníku The Sun chystá WA úpravu pravidel týkající se šířky podrážky, jež by měla vést k zákazu modelu Vaporfly. Dosavadní regule hovoří jen vágně o tom, že by boty neměly poskytovat nefér výhodu a měly by být v rozumné míře dostupné. Nike Vaporfly se dají aktuálně koupit za zhruba 7000 korun.

Kipchoge loni 12. října ve Vídni zaběhl jako první člověk v historii maraton pod dvě hodiny. Jeho výkon 1:59:40 nicméně nebyl uznán jako oficiální světový rekord, neboť byl dosažen ve specifických podmínkách mimo jiné za pomoci 41 vodičů. O den později vyhrála Kosgeiová maraton v Chicagu v čase 2:14:04, kterým o minutu a 21 sekund pokořila šestnáct let starý světový rekord Britky Pauly Radcliffeové.

„Je Kipchoge mimozemšťanem sportovního světa? Nebo je prostě jen velmi dobrý běžec, který těží z obrovských vylepšení, jež tyto boty nabízejí? Běh, zejména maraton, má být nejčistší věcí, kterou si lidé prošli. Je o nohou, plicích, srdci a mozku. To jsou věci, které mohou vyvolávat pochybnosti. Bohužel k nim teď asi přibudou i boty,“ tvrdí uznávaný britský vědec Ross Tucker.



Musíme jít s technologií

Keňský běžec svůj historický výkon pod dvě hodiny přirovnal k historickému přistání Niela Armstronga v roce 1969, v pokroku obuvi nevidí nic špatného.

„Boty jsou spravedlivé. Tvrdě jsem trénoval a navíc technologie se neustále vyvíjí. Nemůžeme jí popřít, musíme využívat nových trendů,“ myslí si Kipchoge.

Plavání je další sport, který využívá důsledkům technologických vylepšení. Na olympiádě v roce 2008 podle časopisu Time Magazine vyhráli 94% všech závodů sportovci s plavkami SpeedZ’s LZR Racer. Poté, co později v tomto roce padlo na ME v krátkém bazénu 17 světových rekordů, mezinárodní plavecké federace (FINA) upravila pravidla týkající se materiálu a délky plavek.

Mistrovství Evropy v plavání v krátkém bazénu, 5. prosince 2019 v Glasgow. Česká plavkyně Barbora Seemanová.

Na olympijských hrách v Pekingu v roce 2008 podle časopisu Time Magazine vyhrálo 94% všech plaveckých závodů sportovci na sobě plavky SpeedZ’s LZR Racer.

Poté, co později v tomto roce padlo na mistrovství Evropy krátkých kurzů 17 světových rekordů, změnila Mezinárodní federace plavání (FINA) pravidla týkající se délky a materiálu plavek.