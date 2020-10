Etapu věnovanou Pantanimu na Giru ovládl Narváez. Almeida dál veze růžovou

Cesenatico Od monumentu jednoho z nejslavnějších italských cyklistických šampionů na pláži v Cesenatiku vyrazil peloton do 12. dějství letošního Gira d´Italia. Slunečný den to ale nebyl. Naopak. Pro nejcennější výhru kariéry si po celém dni v dešti dojel prokřehlý Ekvádorec Jhonatan Narváez z Ineosu. Na čele průběžného pořadí se nic nezměnilo, dál vede Joao Almeida.

Právě v této oblasti Marco Pantani vyrůstal. V nedaleké Ceseně se před 50 lety narodil. Dvanáctá etapa byla věnována jemu. A byla pořádně náročná.

Hlavně kvůli pouhým 14 stupňům a neustálému dešti, který cyklisty skrápěl po celou etapu. I proto se závodníci neustále všemožně zahřívali, foukali si teplý vzduch do dlaní, aby úplně nepromrzli.

Čtrnáctka cyklistů se vydala do úniku. A v průběhu dne si vypracovala až 14minutový náskok, který pak sice rapidně snížil tým NTT, ale o výhru v etapě se bojovalo v úniku.



Zatímco Simon Pellaud sbíral body do vrchařské soutěže, byli to Ukrajinec Marc Padun s Ekvádorcem Jhonatanem Narváezem, kdo 50 kilometrů před cílem zbytku skupiny ujeli.

V náročném terénu a za příšerného počasí si rychle vypracovali až dvouminutový náskok a bylo jasné, že si to rozdají o nejcennější prvenství kariéry.

A mohl to být přece jen zajímavější finiš, kdyby Padun nemusel 25 kilometrů před cílem měnit kvůli technickým potížím kolo. Jenže měnil, a tak rázem ztrácel půlminutu.

Ekvádorec na něj nečekal, a tak začala naháněná. Padun stáhl pět sekund, pak dalších pět. Chvíli byl rozdíl mezi oběma jen deset vteřin, ale opravdu jen chvíli. Padun se vydal ze všech sil, které v sobě měl a začal znovu ztrácet.

Třiadvacetiletý Ekvádorec si tak dojel pro první etapové vítězství na kterékoliv Grand Tour. Letos už celkově triumfoval na závodě Coppiho a Bartaliho. Nyní na Giru kraloval etapě věnované Marku Pantanimu.

Druhý projel cílem Padun, třetí Simon Clarke.

Promrzlou skupinu favoritů do cíle přivedl Brandon McNulty. K žádným velkým posunům v celkové klasifikaci nedošlo i přesto, že celý den na čele balíku pro Domenica Pozzoviva dřeli cyklisté NTT.



Těžko říct, co při této kopcovité etapě, kdy to ale z posledního stoupání stále bylo do cíle 25 kilometrů, závodníci jihoafrické stáje zamýšleli.

Každopádně se to nepovedlo.

V čele Gira tak dál zůstává Joao Almeida o 34 vteřin před Wilkem Kelderemanem.