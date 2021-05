Párkrát tam zahulil, ale krizové situace ustál, komentoval Procházkův triumf jeho kouč

LAS VEGAS / PRAHA První pocity? Úleva. Dál? „Zatím asi nic, ještě nám nedochází, čeho jsme dosáhli,“ hlásil Martin Karaivanov z Las Vegas. Spolu s Jaroslavem Hovězákem dovedli v rolích trenérů českého MMA zápasníka Jiřího Procházku k velkému vítězství v organizaci UFC.

Procházka v neděli nad ránem loktem z otočky knokautoval amerického žebříčkového favorita Dominicka Reyese. V elitní organizaci si připsal druhé vítězství za sebou a aktuální polský šampion polotěžké váhy (93 kg) Jan Blachowicz už přijal nabídku na vzájemné měření.

„Pořád si neuvědomujeme, co jsme tu spáchali. Samozřejmě je to super, spadla nám ze srdce těžká váha. Ulevilo se nám,“ líčil radostné pocity celého týmu Karaivanov s tím, že je čeká veselá cesta zpět.



Vnímali jste větší tlak než dřív?

Jiří šel v hlavním zápase, soustředilo se na nás dost pozornosti, pořád nějaké natáčení, sítě létaly neskutečně. Kdybychom měli všechno sledovat, tak se snad zabijeme. Psychicky to bylo náročné, ale ustáli jsme to. Podařilo se nám odfiltrovat spoustu věcí.

Reyes byl pořádná výzva.

Ano, Dominick Reyes, odzápasil vyrovnaně s šampionem Jonem Jonesem, o titul šel později i s Blachowiczem. Vůbec to nebyl jednoduchý protivník, vždyť jsme za sebou měli v UFC akorát jeden zápas. Tohle byl TEN soupeř, velká prověrka.

Je po zápase, přiznejte, měl v něm Jiří někdy namále?

Neřekl bych, že byl blízko konci, ale párkrát tam zahulil. Byly to takové krizovější situace, Jiří je ovšem ustál se ctí, dostal se z nich a dotáhl to do vítězného konce.

Proti Reyesovi se asi nedá čekat...

...určitě nemůžete čekat, že vás tak kvalitní zápasník nechá projít bez jediné ztráty, to by bylo až moc. Nevím, prostě jsme počítali, že krizové momenty přijdou.



Vy trenéři jste zápas prožívali jak?

Nijak. Náš hlas a přístup Jiřího ovlivňují, takže filtrujeme veškeré emoce a soustředíme se jen na boj, držíme se na uzdě a Jiří od nás dostává podporu, aby taky nebyl nervózní.

Při nástupu dost poskakoval, nešel nějak vážně. Proč?

To je Jiří, má svůj jasný cíl a dělá pro něj všechno. Jestli mu vyhovuje poskakovat, tak ať. Dělá to pro sebe, aby byl v pohodě.

Jak dlouho si budete vychutnávat satisfakci z výhry? Šéf UFC Dana White mluvil o tom, že vítěz souboje Procházka - Reyes dostane šanci na titul.

Teď závěry dělat nebudeme, začneme to řešit příští týden s chladnou hlavou. Whitea jsem ani nezachytil a ani bych nechtěl. Teď si chceme užít tu chvilku volnosti, dobře odvedené práce a vítězství.