Pedersen jako první Dán opanoval závod MS s hromadným startem, Štybar dojel třináctý

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Harrogate (Británie) - závod s hromadným startem:

Muži elite (261,8 km): 1. Pedersen (Dán.) 6:27:28, 2. Trentin (It.) stejný čas, 3. Küng (Švýc.) -2, 4. Moscon (It.) -17, 5. Sagan (SR) -43, 6. Valgren (Dán.) -45, 7. Kristoff (Nor.), 8. Van Avermaet (Belg.), 9. G. Izagirre (Šp.), 10. Costa (Portug.), ...13. Štybar všichni -1:10, 46. Vakoč -19:25, Černý, Sisr, Kreuziger, J. Bárta (všichni ČR) všichni nedokončili.