Ti dva o sobě moc dobře ví. Už loni v březnu, poté, co v šesti kolech tvrdě vzdoroval německému supertalentu těžké váhy Peteru Kadiru, 26letý pražský ranař Fajk prohlašoval: „Chci potkávat ty nejlepší. Chci sbírat pásy, bojovat o ty největší mety v zahraničí. A ano, zápas s Vencou Pejsarem mě velmi zajímá.“

Zkušenější a o dvanáct let starší Pejsar se tehdy jen potutelně usmíval. Jejich pozice byly v tu dobu rozdílné, duel s mladým dravcem pro něj tehdy nedával ještě tolik smysl.

Jenže rok se s rokem sešel a situace se proměnila. Plzeňský „Vlk“ prohrál skvěle rozjetý souboj s Jackem Masseym, následně porazil odcházející legendu domácí scény Pavla Šoura, kterému se ale ani po čtyřicítce úplně do důchodu nechce, aby nestačil i v odvetě na tuzemskou dvojku napříč vahami Vasila Ducára.

To Fajk postupně zdemoloval veterána Jirku Svačinu, Bojana Cestiče a na závěr roku v Lucerně i dalšího šikovného bijce z nastupující generace Adama Kolaříka.

A tak promotéři Patrik Knopp a Lukáš Konečný začali řešit jejich vzájemný duel pro sobotní galavečer v Plzni. Oba bijci si poté v lednu vyměnili několik ostrých vzkazů skrze sociální sítě, na vyhecovanou bitvu ale nakonec nedošlo. Prozatím.

„Proč mi jde jen o prachy? Ty moc dobře víš, že mi o peníze nejde, že umím odříct velký duel o peníze, ve chvíli, kdy se necítím připravený. Naposledy jsem loni v létě odmítl duel v Anglii za 25 tisíc eur, Lukáš (Konečný) doteď kroutí hlavou a nechápe to. Takže říkat, že mi jde o peníze, je blbost. Ale když už do ringu jdu, tak tam nepolezu zadarmo, nejsem blázen,“ spustil pořádný slovní kulomet Pejsar po sobotní akci.

REAKCE PATRIKA KNOPPA NA SLOVA VÁCLAVA PEJSARA: „Za Vencou zmíněné dva roky dokázala naše stáj věci, kteří někteří nezvládli ani za patnáct let. Zároveň bych chtěl opět připomenout, že nechápu, proč Venca neustále mluví o tom, že bych mu měl já zavolat, když je smluvně vázán se stájí Tohle je box, takže podobné jednání z mé strany by bylo nestandardní a nemorální. Já nemohu bez jeho manažera či promotéra s ním řešit byznys, nabízet mu peníze. Tak se obchod nedělá. Nechápu, proč se do mě neustále naváží, zvláště, když je známo, že je s Vencou hodně složitá komunikace obecně. To není jen můj pohled, ale i lidí, se kterými spolupracoval nebo spolupracuje. Co se týče návrhu Lukáše na společné jednání všech zúčastněných stran, abych to vyřešili z očí do očí profesionálně a jako chlapi, s tím já osobně absolutně problém nemám. Ale určitě by to nemělo začít mým telefonátem Vencovi s finanční nabídkou na jakýkoliv zápas.“

Na ní on i Fajk nakonec přejeli své gruzínské „náhradní“ soupeře a z jejich výkonů musel každý v hale cítit, jak jsou nažhavení. Jak moc chtějí rivalovi ukázat „hele, kámo, jsem tady, jsem ve formě, nebojím se tě, jen se musí domluvit manažeři a promotéři“.

„Rozumím tomu, že Patrik Knopp (promotér Patron Boxing a manažer Fajka) je v boxu nějaké dva roky, a moc se v tom neorientuje ještě, ale já fakt nebudu bouchat zadarmo. Nejsem blázen. Tohle není oblastní liga, tohle je profibox. Ve chvíli, že nesouhlasím s jeho nabídkou, tak měl přijít a jednat o tom, telefonní číslo na mě má,“ pokračoval rozjetý bývalý český šampion v křížové (do 91 kg) i těžké váze (nad 91 kg), který momentálně drží i tuzemský pás v neoficiální váze bridgerweight (do 102 kg).

Právě po tom touží Fajk, který by se sice rád pohyboval v křížové váze, poslední měsíce ale i vinou zdravotních potíží ani jednou do tohoto limitu nebyl schopen zhubnout. „Je mi to jedno, vymlátím tady tu scénu celou. Říkám to pořád, chci všechny pásy a chci dělat velké zápasy venku. Že má titul v křížové Vasil Ducár, který je mým týmovým parťákem? To je mi jedno, klidně si to dám i s ním,“ reagoval zástupce Spejbl Gymu a PriMMAt Gymu.

„Patrik to nejdříve uťal, pak mu vzkážu, že pojďme to tedy nějak vymyslet a zjistím, že už to nejde, protože Lukáš má domluvený zápas v zahraničí o menší titul v těžké váze, takže potřebuje snadného rivala, aby vyhrál. Takže běžte s těmi hejty do prd… a nenavážejte se do mě. Jsem v bojových sportech 15 let. Patrik je tady dva roky. Takže jestli chce, ať se ozve, sedneme si k jednomu stolu a já mu ukážu, jak vypadá profesionální box,“ zakončil svůj ostrý výstup Pejsar.

A co druhá strana? O pár metrů dál ve své šatně mluvil Fajk daleko vstřícnějším tónem, na jednom se ale se sportovním rivalem shodl.

„Venca je kvalitní boxer, má na scéně uznání, ode mne také, nicméně, já to vidím takto: pokud nechceme být pro smích a chceme se přiblížit zahraničí, udělejme to tak, jak se to dělá v zahraničí. Pojďme se sejít – já, můj manažer, můj promotér, Venca, jeho manažer, jeho promotér. Sedneme si třeba na večeři a vše projednáme jako chlapi osobně. Vše zdokumentujeme, natočíme, vyfotíme a pokud se domluvíme, rovnou podepíšeme smlouvu,“ nabídl Fajk zajímavé řešení.

„Takhle se to dělá ve světě, takhle se to dělá u velkých zápasů a myslím, že náš vzájemný střet by si podobný scénář také zasloužil. Zároveň se tím zamezí různým nedorozuměním, kdy se k nám dostávají informace zprostředkovaně od našich lidí. A je pochopitelné, že jak já věřím Patrikovi, tak Venca věří Lukášovi (Konečnému), přestože, co vím, tak manažersky už jej smluvně nezastupuje, ale je jeho promotérem. Pojďme to udělat jako chlapi,“ dodala aktuálně 140. nejlepší těžká váha světa.

Fajk dokonce nabídl Pejsarovi i místo a další termín: „Vím, že na začátku června bude další galavečer tady v Plzni. Klidně si to s ním dám u něj doma, nemám s tím problém, mám za sebou skvělé sparingy u sebe v gymu, v Polsku, kde jsem mydlil ve velkých rukavicích světovou šestku. Nevadí mi ani, že by to bylo šest týdnů po mém duelu v Německu se Sanelem Hasanovičem. Pokud se nezraním, budu připraven získat další pás. Jsem česká jednička své váhy a nemám žádný pás, to je špatně.“