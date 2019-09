Postupová matematika? Čechům ke čtvrtfinále stačí prohra s Řeky o 11 bodů

Šen-čen (Od našeho zpravodaje) Čistě matematicky je taková pozice velmi výhodná: čeští basketbalisté už vědí, že jim v pondělním duelu proti Řecku bude k postupu do čtvrtfinále stačit i porážka o maximálně 11 bodů. Což zní hezky, ale skrývá se v tom past. „Protože když budeme hrát špatně, klidně nám dají o dvacet,“ varuje trenér Ronen Ginzburg.

Tahle matematika navíc platí pouze za předpokladu, že Brazilci nezpůsobí absolutní senzaci a v pondělí neporazí americké obhájce zlata.

Ne, parta vedená nejužitečnějším mužem NBA Janisem Adetokunbem na překvapení neměla. Řekové se v Šen-čenu drželi proti Američanům jen chvíli, nakonec padli jasně 53:69. A dostávají se tím pod tlak, svého závěrečného soupeře z Česka musí porazit vysokým rozdílem.



„Pořád jsou to ale Řekové a mají v kádru MVP nejlepší ligy světa,“ říká křídelník Vojtěch Hruban. „A hlavně: snažit se hrát proti Řecku na skóre, to by byla cesta do pekel. Myslím, že tenhle tým má obrovské sebevědomí a pro nás neexistuje varianta, že bychom mohli prohrát o jedenáct nebo dvanáct. Máme formu, hrajeme dobře. Chceme vyhrát!“



Sestřih zápasu USA-Řecko:

Češi zatím na šampionátu v Číně velmi umně kombinují schopnost vychutnávat si památné momenty s tím, že se v euforii netopí až příliš.

„Rozhodně se nesmíme uspokojit s tím, že můžeme prohrát o nějaký počet bodů. Protože to pak začnete prohrávat během prvních dvou minut,“ vyprávěl Tomáš Satoranský, největší eso týmu, už pár desítek minut po českém triumfu nad Brazílií v poměru 93:71. Trenér Ginzburg mu přizvukoval: „Když nebudeme hrát dobře, může to skončit klidně o dvacet. Což stačit nebude… Prostě chceme jít za vítězstvím, ne počítat.“

Jeho mužstvo má oprávněné sebevědomí. Šéf Satoranský, pod košem soupeře válcující Ondřej Balvín a spolu s ním Patrik Auda a Martin Kříž, na střely z dálky Hruban s Jaromírem Bohačíkem… Zbraní je dost. „Snad bude v pořádku Blake,“ říkal Ginzburg o zranění naturalizovaného Američana Schilba.



Na tuto zprávu tým netrpělivě čekal. Ale ať už s Schilbem, nebo bez něj, pro český basketbal se otevírá pozice, v jakou nevěřili před turnajem snad ani celoživotní optimisté.



„Jestli to v pondělí dovedeme zvládnout, bude to tak obrovský úspěch, který ani radši nechci zakřiknout,“ povídal Hruban. „Víme, že přichází něco zvláštního, ale kdyby nad tím člověk moc přemýšlel, semele ho to. Jdeme zápas od zápasu, chceme hrát tak, jak umíme a můžeme. A užít si, pokud to dopadne jako dnes.“



Ani zbylí členové vítězné party se nebojí. Češi proti Řecku do zápasu naplno investují svá těla i srdce - tak, jak je jejich zvykem.

„Samozřejmě se chceme dostat co nejdál,“ říká Balvín. „Ale taky jsme kluci, co mají nohy pevně na zemi. Hrajeme skvěle jako tým. A uděláme vše, co je v rámci našich možností.“

Přičemž mohou slavit klidně i po porážce, zůstane-li v nyní už jasné normě.