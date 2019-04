Překvapivá nepřesnost běžeckých hodinek. Na pásu ukazují i velké značky chybné údaje

Londýn / Praha Při běhání či chůzi chce řada lidí vidět černé na bílém, jak na tom jsou. Kolik kilometrů uběhli, jaká byla průměrná rychlosti či srdeční aktivita. Jenže v jednom z testů, který upozorinla britská BBC, se ukázalo, že podobné technologické vymoženosti mají řadu chyb.

Spotřebitelský „hlídací pes“ Which? podle BBC testoval celkem 118 měřících zařízení při aktivitě na běžeckém pásu, kde měli atleti zdolat maratonskou vzdálenost, tedy 26,2 míle (42 kilometrů).

Zjistili, že nejméně spolehlivé ze všech použitých přístrojů byly hodinky Garmin Vivosmart 4, které měřenou vzdálenost výrazně prodloužily a výzkumník tak místo dvaačtyřiceti kilometrů musel uběhnout necelých šedesát kilometrů, tedy o osmnáct více než měl. Až poté se mu na displeji zobrazila maratonská vzdálenost.

Výrobce měřidla se brání. Jeho argumentem je, že konkrétní přístroj neobsahuje GPS, a tedy nemusí být přesný. Jenže na obalu se píše, že jde o „všestranný inteligentní fitness tracker“ a firma sama navrhuje, aby maratonští běžci tento stroj používali.



Opačný efekt byl dosažen u hodinek Apple Watch třetí série, které naopak nadhodnotily výkon běžce o 13 %, takže závodník by měl maratonskou vzdálenost „zdolat“ už po necelých 37 kilometrech. Hodinky od Applu z první série měřily přitom naopak měřily nejpřesněji - s procentní odchylkou.



„Naše testy našly řadu modelů od opravdu velkých značek, kterým nelze věřit, pokud jde o měření vzdálenosti, takže byste si před nákupem měli udělat nějaký průzkum, po němž najdete typ, jemuž můžete důvěřovat,“ řekla Natalie Hitchinsová, vedoucí oddělení kontroly produktů ve společnosti Which?.



Ani výrobky od jiných firem nebyly bez vady, například se Samsung Gear S2 byste s nastavenou maratonskou vzdáleností reálně uběhli 58,2 km, se Xiaomi Amazfit Bip 54,7 km a s Huawei Watch 2 Sport naopak jen 30,4 km.

